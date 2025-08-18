Palvin Barbara után Pottyondy Edina is beszélt az endometriózissal járó fájdalmakról

Vasárnap Palvin Barbara osztotta meg az Instagramon, hogy az utóbbi hónapokban endometriózis miatt műtötték meg. A modell többek között arról is írt, hogy évek óta fájdalmas menstruációval küzdött, ezért sok álmatlan éjszakát töltött a fürdőszoba padlóján görnyedve. A poszt alá rengeteg komment érkezett, sokan fejezték ki együttérzésüket a nő irányába, de megjelentek a rosszalló kommentek is – ennek kapcsán szólalt fel az ügyben hétfőn Pottyondy Edina.

A humorista kiemeli, hogy az egyébként gyógyíthatatlan betegség Magyarországon sok százezernyi nőt érint (az Endometriózis Magyarország Palvin posztja alatt kétszázezret említ). Hozzáteszi, sokan nem is tudják, hogy az endometriózis miatt fájdalmas a menstruációjuk, sokan csak akkor szembesülnek a betegséggel, amikor gyereket akarnának, de nem jön.

„Úgyhogy legalább nemzetstratégiai szempontból kussolhatna a sok gyökér kommentelő, akik tömegesen sérelmezik, hogy miért terhelik őket ilyen lényegtelen hírekkel, akik büszkén nem mutatnak empátiát, akik kikérik maguknak, hogy Palvin az ő idejük kontójára celebkedik és endometriózisoskodik” – írja a videós.

Szerinte sok hozzászólásból árad a sületlenség és a rosszindulat, ezért is tartja fontosnak, hogy Palvin a nyilvánosság előtt beszélt egészségügyi állapotáról.

„Egy ilyen kiállás után sokan rákeresnek, hogy mi ez a betegség, az érintettek pedig szembesülnek azzal, hogy nincsenek egyedül. És ez nagyon fontos” – tette hozzá.

Pottyondy azt írja, sokat gondolkodott azon, hogy a stand-up estjébe beépítse-e a saját fájdalmas tapasztalatait az endometriózissal – attól félt, hogy hasonló, lelketlen kommenteket és mocskolódást kap majd, mint a modell.

„Mi sem jellemzi jobban ennek a speciálisan női betegségnek a megítélését, hogy Magyarországon átlagosan négy orvost kell felkeresni az endometriózis végleges diagnosztikájához, ami időben 4-5 évet jelent, TB alapon műtétig eljutni eszement hosszú idő, a magánellátás iszonyatosan drága, és kevés a jó szakember” – írja.

Mert hát „csak” fáj…

A humorista arról is ír, hogy az endometriózis megnehezíti a teherbeesést. „Az egyikre ott a fájdalomcsillapító, a másik meg valójában rajtad kívül senkinek sem fontos. Különösen nem a kormányzatnak, ami vízvezetékszerelőket grasszáltat a vajúdó nők között egy olyan kórházban, ahol kevesebb a tiszta víz, mint a szudáni szülészeteken” – idézte fel Pottyondy a székesfehérvári kórház szülészetén uralkodó állapotokat. Napok óta szólnak hírek arról, hogy a Fejér megyei kórház szülészetén a csapvíz ihatatlan, egy esetben pedig állítólag még szülés közben is vízvezetéket szereltek egy szülőszobában.

