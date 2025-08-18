Szétvert egy emeletes motorvonatot egy vandál – képeken a pusztítás

Legalább 10 ablakot betört, szétverte a belső monitorokat, de még egy esőbeállót is az állomás peronján valaki vasárnap éjjel Újszászon. A legsúlyosabb áldozat a MÁV-csoport Vitorlás InterRégiós KISS motorvonata, a tettes ismeretlen.

A MÁV-csoport a rongálásról szóló posztban azt írja:

Ilyen mértékű rombolást eddig nem tapasztaltunk.

Az anyagi kár szerintük meghaladhatja az 50 millió forintot, de még több, amit az utasok szenvednek el: a motorvonat hosszabb időre kiesik a forgalomból.

A vasúttársaság jelezte: mind a vonaton, mind az állomáson működnek térfigyelő kamerák, és feljelentést tettek, a rendőrség pedig már keresi az elkövetőt.