Szétvert egy emeletes motorvonatot egy vandál – képeken a pusztítás

Mintha kalapáccsal esett volna neki a vonatnak valaki Újszászon, legalább 50 milliós kárt okozott.

Legalább 10 ablakot betört, szétverte a belső monitorokat, de még egy esőbeállót is az állomás peronján valaki vasárnap éjjel Újszászon. A legsúlyosabb áldozat a MÁV-csoport Vitorlás InterRégiós KISS motorvonata, a tettes ismeretlen.

A MÁV-csoport a rongálásról szóló posztban azt írja:

Ilyen mértékű rombolást eddig nem tapasztaltunk.

Az anyagi kár szerintük meghaladhatja az 50 millió forintot, de még több, amit az utasok szenvednek el: a motorvonat hosszabb időre kiesik a forgalomból. 

A vasúttársaság jelezte: mind a vonaton, mind az állomáson működnek térfigyelő kamerák, és feljelentést tettek, a rendőrség pedig már keresi az elkövetőt. 

