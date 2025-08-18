Milorad Dodikot hivatalosan is megfosztották elnöki mandátumától

A választási bizottság még augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Dodikot, mivel korábban a boszniai fellebviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokon született bírósági döntést, amely egy év letöltendő börtönbüntetésre és hat év hivatástól való eltiltásra ítélte a boszniai Szerb Köztársaság elnökét, mert nem vette figyelembe a bemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit.
Milorad Dodik hétfőn Banja Lukában azt mondta: szeptemberben népszavazást írnak ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével, valamint azzal, hogy Bosznia-Hercegovina főképviselője hozza meg a döntéseket.
Ezenkívül 90 napon belül második népszavazást is bejelentett a Szerb Köztársaság kiválásáról az államszövetségből. A politikus mintegy három évtizede hangoztatja, hogy a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia, mert szerinte Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen, de a népszavazást eddig nem lépte meg.
A Terrorelhárító Központ (TEK) akcióját jól jellemzi, hogy csak az emberek érkezése napján szóltak a bosznia-hercegovinai határrendészetnek és a külügyminisztériumnak, hogy 78 fegyvertelen magyar terrorelhárító munkatárs belép az országba. Majd másnap pontosítottak: mégis lesznek náluk fegyverek.
