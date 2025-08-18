Milorad Dodikot hivatalosan is megfosztották elnöki mandátumától

A Bosznia-Hercegovinai bíróság hétfőn elutasította Milorad Dodik fellebbezését a szövetségi választási bizottság (CIK) határozata ellen, amely megfosztotta őt a boszniai Szerb Köztársaság elnöki mandátumától. A CIK a döntés után köteles előrehozott elnökválasztást kiírni.

A választási bizottság még augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Dodikot, mivel korábban a boszniai fellebviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokon született bírósági döntést, amely egy év letöltendő börtönbüntetésre és hat év hivatástól való eltiltásra ítélte a boszniai Szerb Köztársaság elnökét, mert nem vette figyelembe a bemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit.

Milorad Dodik hétfőn Banja Lukában azt mondta: szeptemberben népszavazást írnak ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével, valamint azzal, hogy Bosznia-Hercegovina főképviselője hozza meg a döntéseket.

Ezenkívül 90 napon belül második népszavazást is bejelentett a Szerb Köztársaság kiválásáról az államszövetségből. A politikus mintegy három évtizede hangoztatja, hogy a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia, mert szerinte Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen, de a népszavazást eddig nem lépte meg.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kifejezetten jó kapcsolatot ápol Dodikkal, legutóbb augusztus elején fogadta a börtönbüntetésre ítélt elnököt, aki előtte júniusban is járt Budapesten.

Év elején Dodik ítélethirdetése előtt magyar terrorelhárítók mentek a boszniai Szerb Köztársaságba, hivatalosan gyakorlatra, azonban a gyanús körülmények miatt felmerült, hogy az egység célja az is lehetett, hogy kimenekítse az elnököt az országból.

A Terrorelhárító Központ (TEK) akcióját jól jellemzi, hogy csak az emberek érkezése napján szóltak a bosznia-hercegovinai határrendészetnek és a külügyminisztériumnak, hogy 78 fegyvertelen magyar terrorelhárító munkatárs belép az országba. Majd másnap pontosítottak: mégis lesznek náluk fegyverek.

Nyitóképünkön Milorad Dodik, fotó: AFP / ANADOLU / Samir Jordamovic