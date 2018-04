A nagyváradi mesenincs.blog.hu-nak adott interjúban a Kiscsillag frontembere emlékeztet arra, hogy egy interjúja után lemondták néhány koncertjüket. De mint mondja, ez túlbuzgó helyi emberek sara volt. Ez szerinte a Kádár-rendszerhez hasonlít, amikor a portások csinálták ezt időnként.

„A Kádár-korszak sem volt egy nagy, kemény és tudatos diktatúra, az is egy olyan diktatúra volt, amely lötyögős, ilyen izé volt, és az emberek az alsóbb szinten g*cibbek voltak, vagy rosszindulatúbbak, vagy a saját frusztrációjukat jobban ki tudták élni az alattuk lévőkön, mint sokszor mondjuk a Kádár. Vagy mondjuk Aczél jut hirtelen eszembe, most pont véletlenül beleakadtam a Youtube-on egy 1992-es interjújába, abból is kiderült, hogy művelt, okos kultúrember volt, aki Németh Szilárdhoz képest egy lángelme.”

Lovasi egyébként úgy gondolja, hogy egy zenész (vagy legalábbis, aki olyan zenét játszik mint ő), akkor ellenzékben van, ahogy a humoristák is. „Nem hiszem, hogy van kormánypárti humor, vagy hatalompárti humor, vagy hatalompárti popzene.”

Arról is szó esik az interjúban, hogy benne van a pakliban, hogy Lovasi itt hagyja Magyarországot és Székelyföldre költözik. „Van egy a-terv az életben, egy b-terv és egy c-terv is. Az a-terv az nagyjából az, hogy marad minden így, és akkor maradok. Ez főleg nem tőlem függ, hanem tényleg attól, hogy most, amikor várhatóan újra nyer a Fidesz (az interjú a választások előtt készült – e szerk.), mennyire vadulnak majd továbbra is. Én azt gondolom, hogy miközben a migránsos hülyeség megy mindenhol, a színfalak mögött nagyon komoly gazdasági hatalom-átcsoportosítás zajlik. Úgy, ahogy a szovjet utódállamokban is megfigyelhető. Igazolódik, hogy tulajdonképpen orosz mintájú átalakulás van nálunk, amelynek a tétje, hogy legyen egy család, amelyik birtokolja a nemzeti, mondjuk úgy stratégiai nemzeti iparágakat. Tehát van egy család, amelyik uralkodik. Ott van például Fehéroroszország: ahogy az, és többi olyan állam betagozódik Putyin Oroszországa alá, annak a modellje kezd kirajzolódni Magyarországon is. És itt a további kérdés az, hogy mikor érnek le a mi szintünkre. Tehát hogy mikor hajolnak le azokért a morzsákért, amikben mi élünk.”

Az, hogy a Fidesz boszorkányüldözése eléri-e a Kiscsillagot is, Lovasi szerint attól függ, hogy például kiállnak-e a civilek mellett, akiket várhatóan vegzálni fognak. Mint mondja, ha kérik a segítségüket, akkor egy gesztus erejéig mindenképpen ki fognak állni a civilek mellett, legalábbis ő maga biztos.

Azt is hozzáteszi, hogy ha látna bármi olyat, amin érdemes elkoptatni magát és nevét, és azt a fajta tőkét, amit az utóbbi 30 év jelent neki, akkor akár még aktívabban kapcsolódna be a politikai jellegű ügyekbe.