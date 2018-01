Faék egyszerűségű életbölcsességekkel, frázisokkal operálnak, de tízezres sportcsarnokokat töltenek meg és iskolásokat tréningeznek. Kritikusaik több szempontból is aggasztónak tartják, ami zajlik.

Szabó Péter ma Magyarország legsikeresebb motivációs trénere, több százezres facebookos követői táborral és „Európa legnagyobb motivációs show-jának”, az Áttörésnek a megrendezésével. A december 22-ei, a Papp László Sportarénában meghirdetett rendezvényre már napokkal korábban elfogytak a 10-20 ezer forintot kóstáló jegyek. A 12,5 ezer nézőt befogadó stadiont is megtöltő előadás mellett Szabó rendszeresen tart tréningeket, amelyek tarifái 45 és 90 ezer forint között mozognak.

Az autodidakta sikertanácsadó az előadásaiban az állítólag saját bőrén megélt tapasztalataival igyekszik hitelesíteni mondandóját: a nehéz gyerekkorán túl osztályrésze volt a hajléktalanság, magánéleti, üzleti kudarcai miatt az öngyilkosság gondolata is többször megkísértette. Most a tragikus élethelyzetekből kilábalt, gazdaggá vált ember élő példájaként sétál a nézők között, akik állva tapsolják őt – az előző arénás show-járól készült felvételeken legalábbis ez a momentum különösen hangsúlyos.

A sikertanácsadók receptje sablonos: faék egyszerűségű életbölcsességekkel, frázisokkal, könnyen emészthető pszichológiai tételekkel látják el a nagyérdeműt a közösségi oldalak és előadások mellett a „bestsellerként” bemutatott különböző könyvek segítségével. A népszerűség finoman szólva sem feltétlenül azonos azonban a szakmailag is megalapozott tartalommal. Kritikusai gyakran vetik Szabó és a hozzá hasonló „motivációs trénerek” szemére, hogy egy terápia hosszú és elmélyülést igénylő folyamat, amely mindenképpen szakértelmet érdemel. Pláne ha komoly pszichológiai problémákkal küzd a kliens. Ebből kifolyólag nehezen elképzelhető, hogy az effajta előadások, kurzusok gyökeres változásokat idéznének elő a résztvevőkben.

Alapvetően nem a motiváló és a „szeresd magad” típusú üzenetekkel, illetve az előadásaikkal van a baj – véli Szemán Zoltán karriercoach –, hanem a sekélyes tartalommal. Ő is minimum két hónapig tréningezik valakivel ahhoz, hogy „áttörésnek” nevezhető eredményt érjen el. Egy teljes arénát megtöltő tömegnél viszont a szakember szerint nem lehet lemérni a valódi hatást; tartós változás pedig biztos nem várható tőle.

Szabót láthatóan nem hatják meg az efféle kritikák. A rajongói támogatásában bízva mer nagyot álmodni: többedmagával létrehozta a Brian Tracy Oktatási Alapítványt, azon belül pedig az úgynevezett Junior Siker Akadémiát, ami fiataloknak kíván motivációs tréningeket tartani. Az „akadémia” a 10–14 és a 14–18 éveseket külön kezelve kínál programokat. A cél, hogy „paradigmaváltást érjenek el” a nevelésben és az oktatásban. A Junior Akadémia munkatársai hetente két alkalommal tartanak motivációs tréningeket az ország különböző pontjain, az órák öt témakört járnak körül 8 hónapon keresztül. A jellemző hívószavak: önmagaddal való viszony; emberi kapcsolatok, célkitűzés, hivatás, de meglepő módon a csomag része a „pénzügyek” is.

„Ez forradalmi és fantasztikus lehetőség a gyermekeim számára, hogy elég korán tisztában legyenek magukkal, és úgy nőjenek fel, hogy kellő önbizalommal rendelkeznek” – magyarázta egy szülő a HVG-nek, aki már regisztrálta is a gyermekét a programra. Az anya maga is „Szabó-hívő”, követi a guru oldalát, olvassa a könyveit, és részt vesz a motivációs show-kon is.

A Brian Tracy Oktatási Alapítvány egyik fő támogatója, a Ring Akadémia ahhoz a Forever Living céghez köthető, amely a közismert multilevel marketing (MLM) rendszerben értékesít méhpempő- és aloe vera alapú termékeket. Mint a Ring egyik alkalmazottjától megtudtuk, idén januárban az egyik rendezvényükön Szabó Péter volt a meghívott előadó, ezt követően döntöttek arról, hogy beállnak a kezdeményezés mögé.

A Junior Siker Akadémia jelenleg „tesztüzemben” működik – tudtuk meg az alapítvány alelnökétől. Polczer Roland a HVG-nek elmondta: tavasszal, amikor a visszajelzések alapján pontosabban látják az igényeket és leszűrték a tapasztalatokat, kialakítják a program végleges struktúráját. Annak érzékeltetésére, hogyan is kell elképzelni egy ilyen órát, az alelnök azt tanácsolta: csak meg kell nézni Szabó Péter vagy Brian Tracy (Szabó mentora) előadásait, ugyanis „a foglalkozások ugyanezen metódus szerint haladnak”. A gyerekek egy 45–50 perces videó megnézése után – amiben gyakran játszanak be részleteket valamelyik Szabó-előadásból – a kiosztott munkafüzetben szereplő feladatok segítségével dolgozzák fel a látottakat.

A gyerekeknek tartott foglalkozások valóban nagyon hasonlítanak a felnőttek tréningjeihez: a 10–14 éves korcsoportnak tartott egyik órán például a katedrán álló tréner „a boldogság könnyűszerrel történő bevonzásáról” beszélt. Polczer szerint a programok kidolgozásában nem volt szükségük szakemberek, pedagógusok tanácsaira, de állítása szerint az önkéntesek bevonásával tartott foglakozásokon a segítők fele pedagógus. Hozzátette: „Ha tánctanárhoz viszed a gyermeked, akkor se kérdezed meg, hogy milyen képzettsége van az oktatónak, az a lényeg, hogyan bánik a gyerekekkel.”

A tizenéves kamaszok személyiségének fejlesztése, oktatása kényes terület, rajtuk nem szabad csak úgy tesztelgetni új módszereket – mondja Miklósi Mónika, az ELTE Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia tanszékének doktora, aki nem csekély aggodalommal figyeli a gyerekeken végzett oktatási kísérletet. A kiskamasz ebben az időszakban különösen fogékony, és a motivációs tréningekre jegyet váltó felnőttekkel ellentétben mindent készpénznek vehet, miközben teljesen kiszolgáltatott az esetleges érzelmi manipulációkkal szemben. Miklósi is egyetért azzal, hogy például a pénzügyekről érdemes már korán elbeszélgetni a gyerekekkel, de tart attól, hogy a szülő az akadémia által felszínesen tálalt program alapján azt hiheti, hogy a gyermeke a foglalkozásokon univerzális tudást kap. Pedig úgy tűnik, inkább a Szabó által képviselt értékrendet próbálnak az erre fogékony fiatal hallgatósággal megismertetni.

A szervezők nem állnak meg a kamaszoknak tartott előadásoknál. Legújabb programjuk, hogy bölcsődét hoznak létre, amelynek már a neve is megszületett: Motibölcsi. Az intézmény március elején nyílna, ám hogy a pedagógiai programja milyen szakmai alapokon nyugszik majd, és hogyan illeszkedik az oktatási-nevelési rendszerbe, az talány.

A cikk a HVG 2017-es karácsonyi dupla számában jelent meg.