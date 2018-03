Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is beszélt, hogy szerinte fideszes győzelem esetén börtönbe zárja őt Orbán április 8. után, mert ráfogják, hogy amerikai kém. ","shortLead":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is...","id":"20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8151ca-a8d0-45e4-bec1-4cd15a06b3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","timestamp":"2018. március. 23. 08:42","title":"Szél Bernadett: Orbán börtönbe zár, ha áprilisban ő nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2f3950-110b-4cbf-a880-6c54483c91ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyja állítása szerint lánya azután kapott tüdőembóliát, hogy a gyógyszertárban a felírt helyett egy azonos hatóanyagú, de másik készítményt kapott. ","shortLead":"Édesanyja állítása szerint lánya azután kapott tüdőembóliát, hogy a gyógyszertárban a felírt helyett egy azonos...","id":"20180323_fogamzasgatlotol_halhatott_meg_egy_18_eves_lany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2f3950-110b-4cbf-a880-6c54483c91ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b26eae-5b4d-441a-adfb-e2b0745abada","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_fogamzasgatlotol_halhatott_meg_egy_18_eves_lany","timestamp":"2018. március. 23. 21:40","title":"Fogamzásgátlótól halhatott meg egy 18 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, tömör, ízes magyar trágársággal reagált egy jobbikos képviselőjelölt levelére a Fidesz pártigazgatója, valószínűleg véletlenül. A címzett eredetileg egyébként nem Kubatov Gábor volt, de a levél a jelek szerint hozzá is eljutott.","shortLead":"Rövid, tömör, ízes magyar trágársággal reagált egy jobbikos képviselőjelölt levelére a Fidesz pártigazgatója...","id":"20180323_kubatov_gabor_magyarazkodik_a_kiskocsog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70034640-87b5-41da-8e7a-3e75b9041976","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kubatov_gabor_magyarazkodik_a_kiskocsog","timestamp":"2018. március. 23. 19:15","title":"Kubatov Gábor: \"Magyarázkodik a kisköcsög\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","shortLead":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","id":"20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664acf2a-0133-49d0-b163-b56aa321d79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","timestamp":"2018. március. 23. 18:06","title":"Trump vétóval fenyegette meg a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed655101-6df2-4e8d-90d4-2a28201c1845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtornáztatták az utasszállítót, hogy lássák, nincs eltérítve.","shortLead":"Megtornáztatták az utasszállítót, hogy lássák, nincs eltérítve.","id":"20180323_Eurofighterek_fogtak_el_egy_Air_Francegepet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed655101-6df2-4e8d-90d4-2a28201c1845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5a799d-589d-4930-a07c-b75abae4435f","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Eurofighterek_fogtak_el_egy_Air_Francegepet","timestamp":"2018. március. 23. 12:34","title":"Eurofighterek fogtak el egy Air France-gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan Meciarral a régió legnagyobb gáztartályát birtokló KEG vagyonáért.","shortLead":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan...","id":"201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5b535-6b71-493d-9251-3ab4e66a41f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","timestamp":"2018. március. 24. 09:45","title":"\"A hatóságok szeme láttára fosztanak ki 2200 részvényest\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abba a kempingbe kerülhet át ugyanis a fesztivál, amely tavaly nyár óta Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. Vele együtt Mészáros is igen jól járhat. ","shortLead":"Abba a kempingbe kerülhet át ugyanis a fesztivál, amely tavaly nyár óta Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. Vele...","id":"20180323_Tiborczkozeli_kempingben_duboroghet_tovabb_a_BmyLake_fesztival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eede9fe-878c-4047-ac7c-7ade40f9ea32","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Tiborczkozeli_kempingben_duboroghet_tovabb_a_BmyLake_fesztival","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Tiborcz-közeli kempingben düböröghet tovább a B.my.Lake fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f88e2f7-a60b-4f99-bf55-51cf2d9c3ff4","c_author":"László Ferenc/Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Elképesztően széles felnik, porig ültetett autók, csillogó motorterek és gumifüst. Az AMTS-en jártunk, szombaton és vasárnap Ön is megteheti.","shortLead":"Elképesztően széles felnik, porig ültetett autók, csillogó motorterek és gumifüst. Az AMTS-en jártunk, szombaton és...","id":"20180323_a_nagy_magyar_tuning_show__mutatjuk_az_autokat_amiket_hetvegen_eloben_is_megnezhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f88e2f7-a60b-4f99-bf55-51cf2d9c3ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de73d04d-2e4a-4ed4-a7a2-6de63dbeb242","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_a_nagy_magyar_tuning_show__mutatjuk_az_autokat_amiket_hetvegen_eloben_is_megnezhet","timestamp":"2018. március. 23. 18:29","title":"A nagy magyar tuning show - mutatjuk az elképesztő autókat, amiket hétvégén élőben is megnézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]