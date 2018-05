Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a664d064-9e77-4370-b4d7-50f5db52cd89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bionikus \"fület\" kapott Ausztrália legnagyobb teleszkópja, ennek segítségével a kozmoszból érkező rádióhullámok szélesebb tartományban észlelhetők, a csillagászok így tisztább képet kaphatnak az univerzumról.","shortLead":"Bionikus \"fület\" kapott Ausztrália legnagyobb teleszkópja, ennek segítségével a kozmoszból érkező rádióhullámok...","id":"20180518_ausztralia_parkes_radioteleszkop_bionikus_ful","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a664d064-9e77-4370-b4d7-50f5db52cd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da91e318-5e87-44e8-bb32-2fb0cdd1ce11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_ausztralia_parkes_radioteleszkop_bionikus_ful","timestamp":"2018. május. 18. 19:03","title":"Hallani fogjuk a világűrt: igen érzékeny \"fület\" szereltek fel a hatalmas rádióteleszkópra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a2f77f-6353-4a87-9a84-b8f4d06eca7a","c_author":"nyüzsi","category":"gazdasag","description":"Megható képet posztolt a Fidesz régi-új minisztere. Katt.","shortLead":"Megható képet posztolt a Fidesz régi-új minisztere. Katt.","id":"20180519_Varga_Mihaly_nyolc_evet_vart_erre_a_pillanatra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a2f77f-6353-4a87-9a84-b8f4d06eca7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60bc820-74a0-4d02-ac58-23c1624fc1cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Varga_Mihaly_nyolc_evet_vart_erre_a_pillanatra","timestamp":"2018. május. 19. 19:32","title":"Varga Mihály nyolc évet várt erre a pillanatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági korlátozásokat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálemet ismerik el Izrael fővárosának és oda helyezik át izraeli nagykövetségüket - közölték az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) tagországai Isztambulban, rendkívüli ülésük zárónyilatkozatában.","shortLead":"Gazdasági korlátozásokat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálemet...","id":"20180519_Orban_torok_baratja_is_meguzente_buntetni_kell_a_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosakent_elismero_orszagokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac49555b-cdad-49c2-836d-c57d2944743f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Orban_torok_baratja_is_meguzente_buntetni_kell_a_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosakent_elismero_orszagokat","timestamp":"2018. május. 19. 16:57","title":"Orbán török barátja is megüzente, büntetni kell a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fehér Háznak sikerült érdemben reagálnia egy virális tartalomra.","shortLead":"A Fehér Háznak sikerült érdemben reagálnia egy virális tartalomra.","id":"20180519_Donald_Trumpnak_reg_volt_ilyen_jo_poenja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03589abc-2e84-4f22-88ca-98e60ea6d681","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Donald_Trumpnak_reg_volt_ilyen_jo_poenja","timestamp":"2018. május. 19. 09:54","title":"Donald Trumpnak rég volt ilyen jó poénja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","shortLead":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","id":"20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fca622d-2d2d-4433-8924-e2069a34dbac","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Amy Schumer nagyon sajnálja Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár háromszorosáért kelt el.","shortLead":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár...","id":"20180519_Prince_gitarja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31d8fb5-9f26-4399-b6e9-c0c039df3f06","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Prince_gitarja","timestamp":"2018. május. 19. 14:15","title":"Hatvanmillió forintért ütötték le Prince gitárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy valószínűség szerint a felesége. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Dél-Korea parti őrsége lecsapott a bárkára. A benne ülőket elfogta és biztos helyre kísérte.","shortLead":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy...","id":"20180519_Eszak_es_Del_az_ornagy_elvtars_kihajozott_a_kommunista_paradicsombol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d14e89a-76a7-4ed6-b1a4-744b5a52dbaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Eszak_es_Del_az_ornagy_elvtars_kihajozott_a_kommunista_paradicsombol","timestamp":"2018. május. 19. 11:13","title":"Észak és Dél: az őrnagy elvtárs kihajózott a kommunista paradicsomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e52d06-f5e0-40f1-924f-0ddacc99217e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látássérült fiatalembert nem várt meglepetés érte: valódi F1-es autóval vitték körbe a spanyol versenypályán. És a volánnál egy magyar versenyző ült. ","shortLead":"A látássérült fiatalembert nem várt meglepetés érte: valódi F1-es autóval vitték körbe a spanyol versenypályán. És...","id":"20180520_nap_videoja_magyar_f1pilota_vak_utas_formula1_baumgartner_zsolt_barcelona","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1e52d06-f5e0-40f1-924f-0ddacc99217e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38186a1f-35c7-4768-8226-61d034350a59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_nap_videoja_magyar_f1pilota_vak_utas_formula1_baumgartner_zsolt_barcelona","timestamp":"2018. május. 20. 09:26","title":"A nap videója: a magyar F1-pilóta hatalmas örömöt okozott vak utasának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]