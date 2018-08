Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"434baba6-6f29-4229-9a2c-c2f19080e197","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Egy vállalat célja mindig a pénzkeresés, amihez elengedhetetlen a jó marketing. De mindez mire épülhet? Elég pénzt költeni? Vagy elég egy jó termék? Esetleg először kell egy minőségi megjelenés, majd azután jöhetnek a kampányok? A DekoRatio Branding & Design Studio szakembereivel izgalmas kérdéseket tettünk fel a brandépítéssel kapcsolatban, saját magunkat is zavarba hozva.","shortLead":"Egy vállalat célja mindig a pénzkeresés, amihez elengedhetetlen a jó marketing. De mindez mire épülhet? Elég pénzt...","id":"dekoratio_20180828_Arcatlanul_egyedi_vagy_eszetlenul_gazdag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434baba6-6f29-4229-9a2c-c2f19080e197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a3ffae-36a7-43b7-a48c-b1e765caac81","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180828_Arcatlanul_egyedi_vagy_eszetlenul_gazdag","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:30","title":"Arcátlanul egyedi vagy eszetlenül gazdag? Mi garantálja egy márka igazi sikerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"e7428089-5d98-40e5-8b28-47bb10fd101c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia ma bemutatta a kombikupé karosszériával érkező új ProCeed első vázlatrajzait.","shortLead":"A Kia ma bemutatta a kombikupé karosszériával érkező új ProCeed első vázlatrajzait.","id":"20180829_Kia_Proceed_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7428089-5d98-40e5-8b28-47bb10fd101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02409ffe-2b95-4d62-bc45-608c41ae731c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Kia_Proceed_2018","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:12","title":"A Kia autóin is megjelenik a hosszú LED-csík – itt az új Proceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","shortLead":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","id":"20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e30b3-0a98-4dc7-a42a-4f27c5537bad","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:05","title":"Berágott Szijjártó, bekérette a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre a kultúrharcon elszörnyedő, regényeiben Erdély múltját megíró Tompa Andrea.","shortLead":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre...","id":"20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b00b4d6-0e3c-4718-a610-934acaf41366","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:25","title":"Következetesen Romániáról fog beszélni, ha Erdély kerül szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7eb53cd-aae4-48aa-99c1-d6ff11b89491","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gianni Infantino a 2026-os labdarúgóvébé miatt tett látogatást az Ovális Irodában, de ha már ott volt, ajándékokat is vitt az amerikai elnöknek.","shortLead":"Gianni Infantino a 2026-os labdarúgóvébé miatt tett látogatást az Ovális Irodában, de ha már ott volt, ajándékokat is...","id":"20180829_A_FIFA_elnoke_piros_lapot_vitt_Trumpnak_majd_azzal_viccelodott_hogy_az_meg_jol_johet_neki_az_ujsagirokkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7eb53cd-aae4-48aa-99c1-d6ff11b89491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ae444f-040c-4ce4-bfe3-519c38a18813","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_A_FIFA_elnoke_piros_lapot_vitt_Trumpnak_majd_azzal_viccelodott_hogy_az_meg_jol_johet_neki_az_ujsagirokkal_szemben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:52","title":"A FIFA elnöke piros lapot vitt Trumpnak, majd azzal viccelődött, hogy az még jól jöhet neki az újságírók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","shortLead":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","id":"20180830_Meghalt_Erich_Lessing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bc1e4-a543-4ee8-9f7a-3f2d24c468f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Meghalt_Erich_Lessing","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:58","title":"Meghalt Erich Lessing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És ez idővel csak rosszabb lehet.","shortLead":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És...","id":"20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfed81-ab4b-417b-acc8-285da594179c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:03","title":"Ez már nem tréfa: milliárdokkal károsítják meg a fiatalok a Netflixet és a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán rátámadtak. ","shortLead":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán...","id":"20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9f25-9c0c-473f-87c1-88105b608b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:14","title":"Exfideszesek is lehetnek a Migration Aid új pártjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]