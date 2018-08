Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis miatt.","shortLead":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis...","id":"20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38501b03-e852-4192-af82-a22241aeabf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:31","title":"Bulgária a sertéspestis miatt épített kerítést a román határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látszólag háttérbe vonult Vona Gábor bejelentkezett a Jobbik EP-választási listavezetőjének – állítja a Magyar Idők a címlapján. A hvg.hu kisegítette a napilapot, és megkérdezte az érintettet is.","shortLead":"A látszólag háttérbe vonult Vona Gábor bejelentkezett a Jobbik EP-választási listavezetőjének – állítja a Magyar Idők...","id":"20180829_Vona_Gabor_EPkepviselokent_folytatja_A_valosag_ezzel_szemben_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40017806-986c-4369-a3a1-46656437760d","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Vona_Gabor_EPkepviselokent_folytatja_A_valosag_ezzel_szemben_az","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:59","title":"Vona Gábor EP-képviselőként folytatja? A valóság ezzel szemben az...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni fognak, így borítékolhatók a dugók, pláne, hogy még mindig tart a metrópótlás. Azok sem ússzák meg könnyen, akik az agglomerációból hozzák majd be a gyereküket – a Csepel-sziget például már most elesett. Körbenéztünk Budapesten, hogyan állnak a nyár nagy felújításai. ","shortLead":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni...","id":"20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee6c81b-a291-4580-9659-e9feb7e5aaac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:15","title":"Őrült hajsza kell, hogy tanévkezdésre ne legyen káosz egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Míg a magára a Római-partra tervezett mobilgát még mindig a tervezés fázisában áll, Tarlósék a parttól északra található pünkösdfürdői gát magasítására ítéltettek meg pluszforrást a fővárosi közgyűléssel. A civilek és a Párbeszéd szerint a gátmagasítás a legkevésbé fontos a Rómain, inkább a patakpartok árvízvédelmét kellene megoldani.","shortLead":"Míg a magára a Római-partra tervezett mobilgát még mindig a tervezés fázisában áll, Tarlósék a parttól északra...","id":"20180829_Romai_Punkosdfurdo_gat_kozgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066e31f4-e085-4e94-b1fe-073f55b14a10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Romai_Punkosdfurdo_gat_kozgyules","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:48","title":"Újabb gátépítés jöhet a Római közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben. Most pedig újra gyártásba kerül a kocsi.","shortLead":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben...","id":"20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be16449-6105-4919-84a0-51c89b36125b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:41","title":"Gépfegyver nélkül, de újra gyártják James Bond legendás Aston Martinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920e5293-5f6b-4374-b5c5-43ddfad68266","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az öt legtipikusabb felvetésre válaszolt a szakértő.","shortLead":"Az öt legtipikusabb felvetésre válaszolt a szakértő.","id":"20180829_Tevhit_hogy_nem_adoznak_a_mezogazdasagi_termelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920e5293-5f6b-4374-b5c5-43ddfad68266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2de45-a993-482e-9e75-c8b581f3a0a6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180829_Tevhit_hogy_nem_adoznak_a_mezogazdasagi_termelok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:47","title":"Tévhit, hogy nem adóznak a mezőgazdasági termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is \"napirenden van\" a sajtókamara létrehozása Szöllősi György szerint. ","shortLead":"Továbbra is \"napirenden van\" a sajtókamara létrehozása Szöllősi György szerint. ","id":"20180830_Orban_kedvenc_lapjanak_foszerkesztoje_nem_tett_le_az_ujsagiroi_kamararol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb09d91-ee1b-4f1c-801f-70e3ae186695","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Orban_kedvenc_lapjanak_foszerkesztoje_nem_tett_le_az_ujsagiroi_kamararol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:36","title":"Orbán kedvenc lapjának főszerkesztője nem tett le az újságírói kamaráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ha a fiatalok felhagynak a káros szenvedéllyel, még van visszaút, idősebb korban viszont már nincs.","shortLead":"Ha a fiatalok felhagynak a káros szenvedéllyel, még van visszaút, idősebb korban viszont már nincs.","id":"20180829_Mar_tizeneves_korban_is_lathato_karokat_okoz_a_szervezetben_a_dohanyzas_es_az_alkohol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69d626-41f0-440b-9bc8-04601b234798","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Mar_tizeneves_korban_is_lathato_karokat_okoz_a_szervezetben_a_dohanyzas_es_az_alkohol","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:40","title":"Már tizenéves korban is látható károkat okoz a szervezetben a dohányzás és az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]