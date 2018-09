Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher Gábor délelőtt mondott fel a kórházban, két hónapig még maradt volna. Délután a miniszter úgy döntött, éjfélig kell csak maradnia, felmentette a felmondási idő kitöltése alól. Zacher közben nagyon súlyos kritikát fogalmaz meg a sürgősségi osztályról: azt mondja, a minimumfeltételeket sem tudják teljesíteni.","shortLead":"Zacher Gábor délelőtt mondott fel a kórházban, két hónapig még maradt volna. Délután a miniszter úgy döntött, éjfélig...","id":"20180831_Zacher_Gabor_A_mai_nappal_beadtam_felmondasom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8352ff9e-1a70-472b-acb2-9afb69344c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Zacher_Gabor_A_mai_nappal_beadtam_felmondasom","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:48","title":"Zacher Gábor: \"A mai nappal beadtam felmondásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint minden riválisát könnyedén verni fogja. Amikor hamarosan telefonba kerül.","shortLead":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint...","id":"20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3737ac-15db-4d76-8671-5abe8edead16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:03","title":"+75% gyorsaság, +58% hatékonyság: itt a Huawei mindent verő chipje, melyet az új telefonokba tesznek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint novemberben, Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) tíz tagállama, valamint Ausztrália, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Új-Zéland. ","shortLead":"A tervek szerint novemberben, Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását...","id":"20180901_A_vilag_legnagyobb_kereskedelmi_alkuja_keszul_Trump_persze_hogy_kihagyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15abae4-b68b-4abd-b9ed-b653e02fa4b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_vilag_legnagyobb_kereskedelmi_alkuja_keszul_Trump_persze_hogy_kihagyja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:51","title":"A világ legnagyobb kereskedelmi alkuja készül, Trump persze hogy kihagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cbd9e1-4381-41ec-b096-62774a3dd721","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bajtársaként, barátjaként és munkatársaként búcsúzott tőle.","shortLead":"Orbán Viktor bajtársaként, barátjaként és munkatársaként búcsúzott tőle.","id":"20180831_eltemettek_kerenyi_imret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68cbd9e1-4381-41ec-b096-62774a3dd721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce468aa1-7291-4f79-be5a-f5186bab2560","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_eltemettek_kerenyi_imret","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:26","title":"Eltemették Kerényi Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szervezők egy erről szóló kötelezettségvállalást is aláírtak.","shortLead":"A szervezők egy erről szóló kötelezettségvállalást is aláírtak.","id":"20180831_A_nemek_kozotti_egyenlosegre_torekednek_a_jovoben_a_velencei_filmfesztival_szervezoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe923b7e-e576-4566-9bad-bfa807ef12b5","keywords":null,"link":"/elet/20180831_A_nemek_kozotti_egyenlosegre_torekednek_a_jovoben_a_velencei_filmfesztival_szervezoi","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:28","title":"A nemek közötti egyenlőségre törekednek a jövőben a velencei filmfesztivál szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee30d264-8cf0-4c94-b12c-75759bf92ef9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik merényletet is tervezett, az FBI, az MI5 és a rendőrség közösen fogta el.","shortLead":"Egy másik merényletet is tervezett, az FBI, az MI5 és a rendőrség közösen fogta el.","id":"20180831_Eletfogytiglani_bortonbuntetest_kapott_a_ferfi_aki_meg_akarta_olni_a_brit_miniszterelnokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee30d264-8cf0-4c94-b12c-75759bf92ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96863bf-442f-4811-ab69-bacebcf36cf6","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Eletfogytiglani_bortonbuntetest_kapott_a_ferfi_aki_meg_akarta_olni_a_brit_miniszterelnokot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:46","title":"Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a férfi, aki meg akarta ölni a brit miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely. A Zeneszüret Fesztiválon lépten-nyomon élő klasszikus zenébe botlik majd a járókelő, bármerre is jár a városban - ígérik a szervezők. ","shortLead":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely...","id":"20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f09a714-0b7a-433c-b717-4bf33c3b87a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:44","title":"Zeneszüret lesz Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434514e4-18d5-42ce-9c17-bbb39c3255aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki tudja feltűnt-e volna neki valaha magától, hogy a rossz oldalon megy?","shortLead":"Ki tudja feltűnt-e volna neki valaha magától, hogy a rossz oldalon megy?","id":"20180831_szemben_forgalommal_94_eves_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434514e4-18d5-42ce-9c17-bbb39c3255aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db0e746-012b-45ef-9cb4-32817bd1acac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_szemben_forgalommal_94_eves_sofor","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:21","title":"Jó ideig üldözték a 94 éves nénit, aki szemben hajtott a forgalommal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]