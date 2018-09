Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 56A és 61-es villamosok továbbra sem tudnak járni az esőzések után, egy frissen felújított részt mosott el az eső.\r

\r

","shortLead":"Az 56A és 61-es villamosok továbbra sem tudnak járni az esőzések után, egy frissen felújított részt mosott el...","id":"20180902_Versenyfutas_az_idovel_mi_lesz_az_elmosott_fovarosi_villamospalyaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3bf8c6-0db1-4771-9b94-ff54d4393a23","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Versenyfutas_az_idovel_mi_lesz_az_elmosott_fovarosi_villamospalyaval","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:36","title":"Versenyfutás az idővel: mi lesz az elmosott fővárosi villamospályával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez a kérdés izgatja azokat, akik hazafiatlansággal vádolják a Holdra szállást feldolgozó First Man című filmet.","shortLead":"Ez a kérdés izgatja azokat, akik hazafiatlansággal vádolják a Holdra szállást feldolgozó First Man című filmet.","id":"20180902_Hova_tunt_az_amerikai_zaszlo_a_Holdrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae23376-54ee-43db-a2ce-81102a3995c5","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hova_tunt_az_amerikai_zaszlo_a_Holdrol","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:13","title":"Hová tűnt az amerikai zászló a Holdról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely. A Zeneszüret Fesztiválon lépten-nyomon élő klasszikus zenébe botlik majd a járókelő, bármerre is jár a városban - ígérik a szervezők. ","shortLead":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely...","id":"20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f09a714-0b7a-433c-b717-4bf33c3b87a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:44","title":"Zeneszüret lesz Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655cc578-6b24-4fc7-b403-56866068cf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigseggnél már javában zajlik annak a vadonatúj sportkocsinak a fejlesztése, amely minden elődjénél jobb menetteljesítményekkel kecsegtet.","shortLead":"A Koenigseggnél már javában zajlik annak a vadonatúj sportkocsinak a fejlesztése, amely minden elődjénél jobb...","id":"20180903_vilag_vege_1440_loeros_koenigsegg_ragnarok_hipersportauto_genfi_autoszalon_hibrid_biturbo_v8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655cc578-6b24-4fc7-b403-56866068cf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16fd62-e707-4312-a625-311a233e0740","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_vilag_vege_1440_loeros_koenigsegg_ragnarok_hipersportauto_genfi_autoszalon_hibrid_biturbo_v8","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:21","title":"Közel a világ vége: jön az 1440 lóerős Ragnarök hipersportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f0a97b-7763-4610-ab0a-470fa9b9de77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kényszerleszállásnak őrizetbe vétel és drogfogás lett a vége.\r

\r

","shortLead":"A kényszerleszállásnak őrizetbe vétel és drogfogás lett a vége.\r

\r

","id":"20180902_Sikloernyovel_csempeszett_36_millionyi_marihuanat_Kiszombornal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f0a97b-7763-4610-ab0a-470fa9b9de77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c401649c-f276-484a-bcc9-af81810a564a","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Sikloernyovel_csempeszett_36_millionyi_marihuanat_Kiszombornal","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:33","title":"Siklóernyővel csempészett 36 milliónyi marihuánát Kiszombornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153dcaf2-3405-4265-a484-03df508d3276","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi látványos koncepcióvideót a Huawei Mate RS Porsche Design telefon ihlette.","shortLead":"Az alábbi látványos koncepcióvideót a Huawei Mate RS Porsche Design telefon ihlette.","id":"20180902_koncepciovideo_huawei_mate_rs_turbo_porsche_design","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=153dcaf2-3405-4265-a484-03df508d3276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1495bb-5237-43ea-a8f1-f9602db2d6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_koncepciovideo_huawei_mate_rs_turbo_porsche_design","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:03","title":"Látványos: ilyen lehetne a Huawei csúcsmobiljának Turbo Porsche-kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23145f46-026e-4d76-9eaa-4cd7c6fe15e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vagyonvédelem területén bevethető drónokkal kísérletezik több cég is. Olyan beltéri egységeket építettek, amelyek mindig utántöltik magukat, képesek élő videót sugározni, és az előre telepített kamerákkal szemben a rejtett zugokba is be tudnak lesni.","shortLead":"A vagyonvédelem területén bevethető drónokkal kísérletezik több cég is. Olyan beltéri egységeket építettek, amelyek...","id":"20180903_dron_biztonsagi_kamera_vagyonvedelem_biztonsagi_or_skysense_avansig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23145f46-026e-4d76-9eaa-4cd7c6fe15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395ceda5-5bd3-4675-b88b-d5b99c79d4c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_dron_biztonsagi_kamera_vagyonvedelem_biztonsagi_or_skysense_avansig","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:02","title":"Elfelejthetjük a biztonsági kamerákat? Van sokkal profibb megoldás, drónokkal, házon belül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]