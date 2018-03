Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel hárommilliárd forintból hergelt a kormány a civil szervezetek, az Európai Parlament és Soros György ellen, de a saját eredményeik bemutatására is több száz millió forintot szántak. A legtöbb pénz Mészáros Lőrinc médiacégeihez került.","shortLead":"Közel hárommilliárd forintból hergelt a kormány a civil szervezetek, az Európai Parlament és Soros György ellen, de...","id":"20180322_Negymilliard_forintot_koltott_el_ket_honap_alatt_a_kormany_propagandara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698968c-1108-4666-8455-0e246904f16a","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Negymilliard_forintot_koltott_el_ket_honap_alatt_a_kormany_propagandara","timestamp":"2018. március. 22. 11:25","title":"Négymilliárd forintot költött el két hónap alatt a kormány propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába értetlenkednek az érintettek. A DK az adatvédelmi hatóság elnökének vizsgálatát kéri.","shortLead":"Hiába értetlenkednek az érintettek. A DK az adatvédelmi hatóság elnökének vizsgálatát kéri.","id":"20180322_A_Fidesz_szerint_csak_azoknak_ir_Bakondi_akik_felhatalmazast_adtak_erre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff849159-c2ca-46ff-8d86-aa780e1fad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_A_Fidesz_szerint_csak_azoknak_ir_Bakondi_akik_felhatalmazast_adtak_erre","timestamp":"2018. március. 22. 12:41","title":"A Fidesz szerint csak azoknak ír Bakondi, akik felhatalmazást adtak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.","shortLead":"Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.","id":"20180323_Jonnek_a_valasztasok_megugrott_a_kormanyzat_adossaga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e17eb-68ab-4004-a67f-2b39a0c48dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Jonnek_a_valasztasok_megugrott_a_kormanyzat_adossaga","timestamp":"2018. március. 23. 10:44","title":"Jönnek a választások, megugrott a kormányzat adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","shortLead":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","id":"20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c7d0c4-475a-4fb0-99a4-54e1b8b8f1ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","timestamp":"2018. március. 23. 13:14","title":"Két temetés között avathatott ravatalozót Tállai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brent olajfajta napi jegyzési adatai alapján 50 dollár fölött maradt az ásványolaj hordónkénti átlagára az adóhatóság által vizsgált időszakban, így áprilistól nem változik az üzemanyagok jövedéki adója.","shortLead":"A Brent olajfajta napi jegyzési adatai alapján 50 dollár fölött maradt az ásványolaj hordónkénti átlagára...","id":"20180322_Aprilisi_benzinarkeplet_az_allam_tovabbra_is_jol_jar_az_autos_tovabbra_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8fb962-07b1-476d-bc56-0c9ef7565152","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Aprilisi_benzinarkeplet_az_allam_tovabbra_is_jol_jar_az_autos_tovabbra_sem","timestamp":"2018. március. 22. 16:52","title":"Áprilisi benzinár képlet: az állam továbbra is jól jár, az autós továbbra sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma pedig az volt, hogyan nyomnák meg a Fidesz kampányát még a választások előtt.","shortLead":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma...","id":"20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5ef8c-a2c0-402d-8116-c735556fc8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. március. 23. 14:05","title":"Állítólag kormányhivatalnokokat mozgósít a Fidesz a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9221df7-fd3c-41c3-b866-9f35b13d790a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarország lesz a díszvendége a hét kolumbiai nagyvárosban megrendezendő nagyszabású Eurocine filmfesztiválnak. Az április 11-én kezdődő vetítéssorozatnak köszönhetően 12 kurrens magyar alkotást fedezhet fel a kolumbiai közönség.","shortLead":"Magyarország lesz a díszvendége a hét kolumbiai nagyvárosban megrendezendő nagyszabású Eurocine filmfesztiválnak...","id":"20180322_Kolumbiaban_mutatkozik_meg_tizenket_magyar_film","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9221df7-fd3c-41c3-b866-9f35b13d790a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9e5490-5b41-4138-9f7d-d5f565c64ec7","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Kolumbiaban_mutatkozik_meg_tizenket_magyar_film","timestamp":"2018. március. 22. 10:46","title":"Kolumbiában mutatkozik be tizenkét magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e556b69-63ac-4a00-9e51-c0b73c7025ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak az hiányzik, hogy az ételeket tesztelje a kereső.","shortLead":"Már csak az hiányzik, hogy az ételeket tesztelje a kereső.","id":"20180322_A_Google_mar_azt_is_tudja_erdemese_elindulnunk_egy_etterembe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e556b69-63ac-4a00-9e51-c0b73c7025ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14006176-7ac9-4190-84ba-240c59f11a2a","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_A_Google_mar_azt_is_tudja_erdemese_elindulnunk_egy_etterembe","timestamp":"2018. március. 22. 13:49","title":"A Google már azt is tudja, érdemes-e elindulnunk egy étterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]