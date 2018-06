Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt Varga Mihály, pénzügyminiszter jelentette be a NAV vezetői értekezletén, egyúttal bemutatta a hivatal új elnökét, Sors Lászlót.","shortLead":"Ezt Varga Mihály, pénzügyminiszter jelentette be a NAV vezetői értekezletén, egyúttal bemutatta a hivatal új elnökét...","id":"20180615_2021tol_a_vallalkozok_adobevallasat_is_a_NAV_kesziti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c43e43-522c-4aa9-80d6-7d91eee3b91b","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_2021tol_a_vallalkozok_adobevallasat_is_a_NAV_kesziti","timestamp":"2018. június. 15. 11:59","title":"2021-től a vállalkozók adóbevallását is a NAV készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása még rossz se tud lenni. Mintha olyan emberek készítették volna, akiknek semmi közük a filmkészítéshez. Kritika. ","shortLead":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása...","id":"20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258baf0f-f7a6-45c3-aa9d-937351fb8490","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","timestamp":"2018. június. 14. 20:00","title":"Travolta új gengszterfilmje viccnek is rossz, pedig nagyon is komolyan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab592fa5-0957-470c-a804-273f6f5d80f2","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.","shortLead":"Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.","id":"20180615_Programajanlo_azoknak_akiket_nem_erdekel_a_focivebe_programajanlo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab592fa5-0957-470c-a804-273f6f5d80f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7085191-06c6-49bc-8917-8c766275dc64","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Programajanlo_azoknak_akiket_nem_erdekel_a_focivebe_programajanlo","timestamp":"2018. június. 15. 18:00","title":"Mégis mit csináljak, ha nem érdekel a foci?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén, ütközőbakok is lesznek, hogy megvédjék a támadásoktól.","shortLead":"Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén, ütközőbakok is lesznek, hogy megvédjék...","id":"20180614_harom_meter_magas_golyoallo_uvegfallal_veszik_korbe_az_eiffel_tornyot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00eff4f-27d1-410f-9515-107d905223b3","keywords":null,"link":"/elet/20180614_harom_meter_magas_golyoallo_uvegfallal_veszik_korbe_az_eiffel_tornyot","timestamp":"2018. június. 14. 21:17","title":"Három méter magas, golyóálló üvegfallal veszik körbe az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","shortLead":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","id":"20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8c371-e999-43cc-a87b-78f3b14a1127","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Egysávos lesz pár napig Hatvannál az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik jobbikos képviselő kérdezte meg, szigorítják-e az ellenőrzéseket a ceglédberceli tragédia után.","shortLead":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik...","id":"20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab82c68-8153-40bd-ba62-634e65c54007","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","timestamp":"2018. június. 14. 17:10","title":"Pintér: Továbbra is tervszerűen akarják ellenőrizni itthon a külföldi sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2e6b3-73e5-4bce-9a5f-ff7e9d759451","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fernando Hierro nincs egyedül: a világbajnokságok történetében a statisztikusok 72 olyan játékos számoltak össze, akik később szövetségi kapitányként válogatottat is irányítottak a tornán. Közülük 45-en európaiak, míg a legtöbb játékosból lett vezetőedzőt (6) Brazília és Argentína adta. ","shortLead":"Fernando Hierro nincs egyedül: a világbajnokságok történetében a statisztikusok 72 olyan játékos számoltak össze, akik...","id":"20180615_Jatekosokbol_szovetsegi_kapitanyok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fe2e6b3-73e5-4bce-9a5f-ff7e9d759451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9280ead-dc6d-477a-b6ca-dd34b0acde53","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Jatekosokbol_szovetsegi_kapitanyok","timestamp":"2018. június. 15. 09:45","title":"Hierro egyelőre ott tart, ahol Mészöly Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális demokrácia leépülése. Magyarországot is példaként említik.","shortLead":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális...","id":"20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb0434b-139e-4b05-b95f-1cfaaab7cbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","timestamp":"2018. június. 15. 15:16","title":"Elcsalt választás, börtönbe vetett ellenzék – ez jöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]