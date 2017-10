[{"available":true,"c_guid":"7aca854d-9d74-4b43-a2e3-a58879568d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szövetségi és tagállami törvényhozásban dolgozó képviselők, lobbisták és tanácsadók közül egyre többen világítanak rá a Weinstein-botrány után arra, hogy a szexuális zaklatás mennyire elterjedt jelenség az amerikai politikai életben is.","shortLead":"Az amerikai szövetségi és tagállami törvényhozásban dolgozó képviselők, lobbisták és tanácsadók közül egyre többen...","id":"20171025_amerikai_torvenyhozas_szexualis_zaklatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aca854d-9d74-4b43-a2e3-a58879568d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f69042-14f3-4326-bc28-eaceac554bda","keywords":null,"link":"/vilag/20171025_amerikai_torvenyhozas_szexualis_zaklatas","timestamp":"2017. október. 25. 11:34","title":"A politikában is létezik a szereposztó dívány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőröknek csak kihangosítóval szabad használniuk a mobiljukat, különben jön a komoly büntetés.","shortLead":"A sofőröknek csak kihangosítóval szabad használniuk a mobiljukat, különben jön a komoly büntetés.","id":"20171025_dragabb_lett_a_vezetes_kozben_mobilozas__jobban_buntetnek_a_nemetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6493e-43a6-4db0-9e9b-324e74467ba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20171025_dragabb_lett_a_vezetes_kozben_mobilozas__jobban_buntetnek_a_nemetek","timestamp":"2017. október. 25. 06:41","title":"Drágább lett a vezetés és biciklizés közbeni mobilozás – jobban büntetnek a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kisvárda vendégeként kaptak ki.","shortLead":"A Kisvárda vendégeként kaptak ki.","id":"20171024_ferencvaros_kisvarda_magyar_kupa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021267bc-dd5a-4f14-837b-e8df5b687d82","keywords":null,"link":"/sport/20171024_ferencvaros_kisvarda_magyar_kupa","timestamp":"2017. október. 24. 17:13","title":"Máris kiverték a Fradit a kupából, Doll kiborult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét olvasónktól kaptunk egy rosszul sikerült parkolásról, ami talán az eddigi legszomorúbb látvány mind közül.","shortLead":"Ismét olvasónktól kaptunk egy rosszul sikerült parkolásról, ami talán az eddigi legszomorúbb látvány mind közül.","id":"20171025_nap_fotoja_parkolas_fail_rendorauto_kiskunfelegyhaza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923d61fa-08e8-4cc8-98db-2ac83b61b5bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20171025_nap_fotoja_parkolas_fail_rendorauto_kiskunfelegyhaza","timestamp":"2017. október. 25. 08:16","title":"A nap fotója: mit várjunk az autósoktól, ha már a kiskunfélegyházi rendőrök is így parkolnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54627bdd-212f-4eb2-954d-81822a12888c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A villa korábban védelem alatt állt, de ezt megszüntették. A beruházók között feltűnik egy Mészáros Lőrinccel is üzletelő szállodás és felesége, az MNB egyik cégének dolgozója is. ","shortLead":"A villa korábban védelem alatt állt, de ezt megszüntették. A beruházók között feltűnik egy Mészáros Lőrinccel is...","id":"20171025_Lebontottak_Horthy_szantodi_villajat_luxuslakopark_lesz_a_helyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54627bdd-212f-4eb2-954d-81822a12888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e89e9fd-ff7e-4378-8cd4-40cea6cdee24","keywords":null,"link":"/ingatlan/20171025_Lebontottak_Horthy_szantodi_villajat_luxuslakopark_lesz_a_helyen","timestamp":"2017. október. 25. 11:36","title":"Lebontották Horthy szántódi villáját, luxuslakópark lesz a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4456db-2266-4d22-b5b5-5aeb21448da6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap esti Lazio–Cagliari-labdarúgómérkőzésen szélsőséges római ultrák Anne Frankot ábrázoló matricákkal ragasztották tele az Olimpiai Stadion nézőterén a Curva Sud-szektor üléseit, amelyeken a városi rivális, az AS Roma szurkolóinak kemény magja szokott helyet foglalni.","shortLead":"A vasárnap esti Lazio–Cagliari-labdarúgómérkőzésen szélsőséges római ultrák Anne Frankot ábrázoló matricákkal...","id":"20171024_siamotutti_anne_frank_lazio_roma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec4456db-2266-4d22-b5b5-5aeb21448da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed8175-98e4-41b6-9332-2310579ab602","keywords":null,"link":"/vilag/20171024_siamotutti_anne_frank_lazio_roma","timestamp":"2017. október. 24. 18:43","title":"Antiszemita akcióhoz használták Anne Frank képét a Lazio ultrái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8b1600-f235-4288-9240-d337ee7159f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő most megszegte a titoktartási megállapodást, hogy nyilvánosságra hozza a történteket.","shortLead":"A nő most megszegte a titoktartási megállapodást, hogy nyilvánosságra hozza a történteket.","id":"20171024_Milliokat_fizetett_a_hallgatasert_az_egyik_asszisztensenek_Harvey_Weinstein","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8b1600-f235-4288-9240-d337ee7159f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e320732-8aa0-4502-93a8-5ea25a10e0e2","keywords":null,"link":"/elet/20171024_Milliokat_fizetett_a_hallgatasert_az_egyik_asszisztensenek_Harvey_Weinstein","timestamp":"2017. október. 24. 08:45","title":"Milliókat fizetett a hallgatásért az egyik asszisztensének Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6189c821-6306-4680-a1e0-739dc3f39ab9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ez neked vihar? A Momentum nem hátrál meg!\" – üvölti a Dan Taylor hadnagy, alias Soproni Tamás alelnök a párt csatornáján közzétett videóban.","shortLead":"\"Ez neked vihar? A Momentum nem hátrál meg!\" – üvölti a Dan Taylor hadnagy, alias Soproni Tamás alelnök a párt...","id":"20171023_forrest_gump_momentum_tuntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6189c821-6306-4680-a1e0-739dc3f39ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44029646-0198-4c2b-9b1b-84d261c4e0d1","keywords":null,"link":"/itthon/20171023_forrest_gump_momentum_tuntetes","timestamp":"2017. október. 23. 15:12","title":"Forrest Gumppal cikizi a többi ellenzéki pártot a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]