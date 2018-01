[{"available":true,"c_guid":"2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Válságról válságra bukdácsolt a Momentum hétvégi választmányi ülése és azzal párhuzamosan megtartott küldöttgyűlése felé. A párt két fórumának döntései után úgy tűnik: a belső feszültségeket kezelték a tagok, a Momentum összezárt. A határozat szerint miniszterelnök-jelölt nélkül, de Fekete-Győr András listavezetésével készül április 8-ra.","shortLead":"Válságról válságra bukdácsolt a Momentum hétvégi választmányi ülése és azzal párhuzamosan megtartott küldöttgyűlése...","id":"20180115_Momentum_FeketeGyor_Andras_valasztas_kampany_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd26c2c-be47-45c0-947e-267de0a7ce85","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Momentum_FeketeGyor_Andras_valasztas_kampany_2018","timestamp":"2018. január. 15. 11:10","title":"A Momentum újratervez: a túlélésért cserébe kész pár helyen közösködni a többiekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631307bb-bfcc-4c99-a821-e57c2e7a5aa8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a legendás motor a jelek szerint egy meghatározott korosztály rajongásához, életérzéséhez köthető. A Harley-Davidson a II. világháború utáni baby boom generáció emblematikus járműve. De miután ez a korosztály lassan eltűnőben van, valami nagyon megváltozott a Harley-Davidson forgalmában is. ","shortLead":"Ez a legendás motor a jelek szerint egy meghatározott korosztály rajongásához, életérzéséhez köthető. A Harley-Davidson...","id":"20180115_Oregszik_a_HarleyDavidson_rajongoinak_tabora_de_kitalaltak_valamit_az_eladasok_fellenditesere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=631307bb-bfcc-4c99-a821-e57c2e7a5aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cd78be-85ec-45c9-8080-dc9344b56b38","keywords":null,"link":"/kkv/20180115_Oregszik_a_HarleyDavidson_rajongoinak_tabora_de_kitalaltak_valamit_az_eladasok_fellenditesere","timestamp":"2018. január. 15. 06:50","title":"Öregszik a Harley-Davidson rajongóinak tábora, de kitaláltak valamit az eladások fellendítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0e3a22-b181-4069-bdb7-034493356070","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Start it @K&H inkubátorprogram az ingyenes vállalkozói infrastruktúra mellett folyamatos képzést, dedikált iparági mentorokat és nemzetközi kapcsolatrendszert kínál a startupok igényeihez igazodóan. A programban való részvételre február 10-ig jelentkezhetnek a kezdő vállalkozások.","shortLead":"A Start it @K&H inkubátorprogram az ingyenes vállalkozói infrastruktúra mellett folyamatos képzést, dedikált iparági...","id":"20180115_start_it_kh_bank_startupok_inkubatorprogram","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0e3a22-b181-4069-bdb7-034493356070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9185f94-faa9-4fa0-a85f-cc8d9b576ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_start_it_kh_bank_startupok_inkubatorprogram","timestamp":"2018. január. 15. 14:03","title":"Startupokra vadászik a K&H","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae6993b-e216-4fed-8dfa-b5224b115613","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyi bizottság kedden délután tart rendkívüli ülést.","shortLead":"A Külügyi bizottság kedden délután tart rendkívüli ülést.","id":"20180115_Rendkivuli_ulesen_targyaljak_a_roman_miniszterelnok_akasztasra_utalo_szavait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ae6993b-e216-4fed-8dfa-b5224b115613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62ac9d2-2947-48bd-99d3-9ffb138ca987","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Rendkivuli_ulesen_targyaljak_a_roman_miniszterelnok_akasztasra_utalo_szavait","timestamp":"2018. január. 15. 11:13","title":"Rendkívüli ülésen tárgyalják a román miniszterelnök akasztásra utaló szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a3b08-dc5a-4492-a502-6671e3f5acfa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Semmi sem megy be, egyre nő a csapat hátránya: Marcelo szerint mintha egy süllyedő hajóban ülnének.\r

\r

","shortLead":"Semmi sem megy be, egyre nő a csapat hátránya: Marcelo szerint mintha egy süllyedő hajóban ülnének.\r

\r

","id":"20180114_Kifakadt_a_Real_vedoje_Ennel_rosszabbat_meg_sosem_tapasztaltam_itt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128a3b08-dc5a-4492-a502-6671e3f5acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64bbf77-b172-49ac-a926-70dd36eacf8a","keywords":null,"link":"/sport/20180114_Kifakadt_a_Real_vedoje_Ennel_rosszabbat_meg_sosem_tapasztaltam_itt","timestamp":"2018. január. 14. 12:14","title":"Kifakadt a Real védője: \"Ennél rosszabbat még sosem tapasztaltam itt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7c7064-f638-4600-aed0-aa74ed7ab89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera viszont éber volt most is. A tolvajt keresik.\r

\r

","shortLead":"A biztonsági kamera viszont éber volt most is. A tolvajt keresik.\r

\r

","id":"20180114_Bevasarlokocsival_lopott_mobilt_a_nyiregyhazi_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f7c7064-f638-4600-aed0-aa74ed7ab89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bcba09-12b0-48dd-adfb-f36d11c4aae1","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Bevasarlokocsival_lopott_mobilt_a_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2018. január. 14. 08:19","title":"Bevásárlókocsival lopott mobilt a nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc96a779-39f2-460a-9edb-6ddb41f69352","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem csak a nyugdíjpénztárakba befizetett összegeknek mondhattunk búcsút az elmúlt években, de lassan a nyugdíjunknak is, bár Matolcsy György jegybankelnök ennek az ellenkezőjét állítja. Megvontuk a húsz éve indult magánnyugdíjípénztári rendszer és az azt megszüntető furcsa reform mérlegét.","shortLead":"Nem csak a nyugdíjpénztárakba befizetett összegeknek mondhattunk búcsút az elmúlt években, de lassan a nyugdíjunknak...","id":"20180115_magannyugdijpenztar_matolcsy_gyorgy_mnb_nyugdijrendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc96a779-39f2-460a-9edb-6ddb41f69352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2785e0-757d-4ce2-9a7a-38b8185c4dd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180115_magannyugdijpenztar_matolcsy_gyorgy_mnb_nyugdijrendszer","timestamp":"2018. január. 15. 06:30","title":"Matolcsy sokat ígért a magánnyugdíjpénztári lenyúláskor, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Digi eddig háromszor módosította a mobilszolgáltatás indításának időpontját, amit indoklás nélkül megtehet. A Világgazdaságnak sem árulták el a csúszás okát.","shortLead":"A Digi eddig háromszor módosította a mobilszolgáltatás indításának időpontját, amit indoklás nélkül megtehet...","id":"20180115_a_digi_most_junius_15ere_igeri_mobilszolgaltatasa_inditasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b2861-5ec8-4705-819d-544a56a23970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180115_a_digi_most_junius_15ere_igeri_mobilszolgaltatasa_inditasat","timestamp":"2018. január. 15. 11:40","title":"A Digi most június 15-ére ígéri mobilszolgáltatása indítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]