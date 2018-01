A zavar jelenleg akkora a kormány soraiban, hogy egy fideszes felvetette, még akár Orbán is hibázhatott. Összességében mégsem aggódnak különösebben az 1300 menekült befogadásáról szóló vita miatt. A mérsékelt színvonalú Stop Soros-törvénycsomagról viszont még a kormánypárton belül is többen azt mondják, kétlik, hogy eljut egyáltalán a végszavazásig.

„Altusz? Azt sem tudom, ki az, sosem láttam, mindenesetre nagy baromságot csinált”

– szakadt ki az őszinteség egy dél-magyarországi fideszes képviselőből, amikor arról kérdeztük, hogy tapasztalatai szerint mekkora zavart okozott a választók körében a külügyi helyettes államtitkár nagy vihart kavart két héttel ezelőtti nyilatkozata, miszerint Magyarország tavaly "titokban" befogadott 1300 menekültet.

Az ellenzék azonnal rárepült a témára és a közlemény-, nyilatkozat-, illetve sajtótájékoztató-hegyek mellett rendkívüli parlamenti ülést és vizsgálóbizottságot is követel az állítás kivizsgálására. Ennek ellenére a fideszesek igyekeznek lazák maradni. „Mariska nénihez” – ahogy a képviselő fogalmazott – tapasztalatai szerint nem jutott el a dilemma, hogy az 1300 fővel teljesítette-e suttyomban a kormány az évek óta ostorzott menekültkvótákat, vagy sem.

Noha beszélgetőtársunk is kapott a pártközpont által összeállított kommunikációs sorvezetőből, amelyről múlt héten a Magyar Nemzet számolt be, a politikus állítása szerint eddig nemigen kellett alkalmaznia, mivel a zömében aprófalvas, az országosnál jóval kisebb internetpenetrációjú kistelepülésekből álló körzetében érvelése szerint leginkább a (kormányvezérelt) közmédiából és megyei lapokból tájékozódnak az emberek. Ott pedig leginkább a kormány védekezésül kiötlött új, Stop Soros-reklámjaival találkozhattak. (Azok pedig jótékonyan elhallgatják, mekkora kommunikációs baklövés után jutott a kormány idáig, illetve hogy éppen azért jelentek meg a hasonló nevet viselő, alighanem rekordidő alatt összedobott törvénycsomaggal együtt, hogy eltereljék a figyelmet az ellenzék támadásairól.)

Erre utal szerinte, hogy bár a kampányban folyamatosan járja a választókörzetét, egyetlen ember sem ment még oda eddig hozzá, hogy magyarázatot kérjen az ellentmondásra, egyedül a Facebookon kapott pár kellemetlen hozzászólást, amikor megosztotta a pártközpont „kötelezően terjesztendő” magyarázó spotját, de azokat szerinte az ellenzék fizetett trolljai írták be.

© Facebook

Az emberek nem nyugtalankodnak, mert látják, hogy minden rendben, áll a kerítés, nem trappol már át napi ezer ember a kertjükön

– összegezte tapasztalatait, hozzátéve, szerinte inkább a nagyvárosi és budapesti képviselők találkozhattak az Altusz-nyilatkozat miatti esetleges elbizonytalanodással.

„Viktor is hibázott”

Egy dunántúli körzet és egy fővárosi kerület választókerületi elnökének tapasztalatai ezt nagyjából alá is támasztják: a hvg.hu-nak mindketten azt mondták, kellett már magyarázkodniuk az ügyben választóik előtt az elmúlt napokban.

A budapesti politikus egyébként több szempontból is szerencsétlennek tartja a külügyi helyettes államtitkár kijelentését. Egyfelől hiba volt szerinte számszerűsíteni a 1300 befogadottat, amikor a szám éppen egybeesik a kvóták alapján Magyarországra rótt menekültek számával, de a képviselő különösen Altusz „titokban” tett megjegyzése miatt dühös a helyettes államtitkárra. Egyrészt, mivel az adatok végig nyilvánosak voltak a bevándorlási hatóság honlapján, „öntökönlövés” volt kiemelni, hogy a kormány nem verte nagydobra, ráadásul e kitétel nélkül az ellenzék sem kapta volna fel ennyire a nyilatkozatot, és nem ragadt volna a sunnyogás vádja a kormányra.

Orbán Viktor és Bojko Boriszov Bulgária miniszterelnöke Törökország és Bulgária határán a menekültek megfékezésére állított kerítés mellett 2016. szeptember 14-én © AFP / Nikolay Doychinov

A hvg.hu-nak ennek ellenére ő és több más megkérdezett kormánypárti képviselő is egyértelműen azt mondta: a kormányzati kommunikációt is váratlanul érő és némiképp kényszerpályára terelő baklövés ellenére migrációs vitában a Fidesz egyszerűen nem tud veszíteni. Bár többük szerint az is hiba volt, hogy korábban nem tettek elég hangsúlyos distinkciót az illegális bevándorlók és a védelemre szoruló befogadottak között (egyikük szerint a miniszterelnök is hibázott ebben az emlékezetes őcsényi esettel kapcsolatos állásfoglalásában), annyira világos szerintük, hogy a párt mit képvisel a témában, hogy egy következetlen nyilatkozat nem rombolja le azt.

A múlt héten benyújtott Stop Soros-törvénycsomagról meglehetősen (ön)ironikusan fogalmaztak a megkérdezettek, és mindannyian utaltak rá: az sem biztos, hogy a több sebből vérző javaslat eljut egyáltalán a végszavazásig.

Teljesen lényegtelen, hogy elfogadjuk-e, a lényeg, hogy visszavettük a kezdeményezést és az ellenzék nem vádolhat tovább migránsbarát politikával bennünket

– summázta a taktika lényegét egy vezető pártbeli tisztséget is viselő fideszes, egyértelművé téve azt is, miért bocsátotta a kormány a nagyon ritka gesztussal élve társadalmi vitára a tervezetet.