Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A brit énekes adta el ugyanis a legtöbb albumot világszerte 2017-ben.","shortLead":"A brit énekes adta el ugyanis a legtöbb albumot világszerte 2017-ben.","id":"20180226_Ed_Sheeran_lemezeit_hallgatta_a_vilag_2017ben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201021dc-e371-4444-b2c8-6592009229c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180226_Ed_Sheeran_lemezeit_hallgatta_a_vilag_2017ben","timestamp":"2018. február. 26. 19:10","title":"Ed Sheeran lemezeit hallgatta a világ 2017-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fca8e5-6c96-4f13-88e4-f3b3a08add1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódva nézik szülei közéleti aktivitását Kálló Dánielnek, a Független Diákparlament szóvivőjének, aki a Magyar Narancsnak adott interjút. A szervezet aktivistáit többször érte retorzió, kiközösítés az iskolájukban. Kálló szerint túl szolgaian gondolkozik az ország.","shortLead":"Aggódva nézik szülei közéleti aktivitását Kálló Dánielnek, a Független Diákparlament szóvivőjének, aki a Magyar...","id":"20180227_A_megalazott_diakparlamenti_szovivo_Beleneveltek_a_passzivitast_az_orszagba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35fca8e5-6c96-4f13-88e4-f3b3a08add1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77e481d-b027-4f4c-8660-1884de88498b","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_A_megalazott_diakparlamenti_szovivo_Beleneveltek_a_passzivitast_az_orszagba","timestamp":"2018. február. 27. 11:28","title":"A megalázott diákparlamenti szóvivő: \"Belenevelték a passzivitást az országba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat héttel az országgyűlési választások előtt sok, eddig inaktív Fidesz-ellenes választó kedvet kaphat a szavazáshoz, de csak akkor, ha az ellenzéki pártok hatékony és egységes kampányt tudnak építeni a történtekre – áll a Political Capital elemzésében.","shortLead":"Hat héttel az országgyűlési választások előtt sok, eddig inaktív Fidesz-ellenes választó kedvet kaphat a szavazáshoz...","id":"20180226_Political_Capital_Tortenelmi_vereseget_szenvedett_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c21282e-369e-49fa-a52a-d894ef198335","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Political_Capital_Tortenelmi_vereseget_szenvedett_a_Fidesz","timestamp":"2018. február. 26. 10:40","title":"Political Capital: Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3b47fe-3b9b-471f-b29e-94de7fef7a93","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Hiába szépítik vagy bagatellizálják hivatalos nyilatkozataikban a vasárnapi hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson elszenvedett fiaskót a Fidesz vezető politikusai, a pártban sokan aggódnak és azt találgatják, vajon mennyire általános az országban a negatív kampánynak köszönhető proteszthangulat. ","shortLead":"Hiába szépítik vagy bagatellizálják hivatalos nyilatkozataikban a vasárnapi hódmezővásárhelyi időközi...","id":"20180227_A_listazasnal_mar_konkretan_egett_a_pofamrol_a_bor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3b47fe-3b9b-471f-b29e-94de7fef7a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e360a6-fd3b-4397-a236-8899ae6d09a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_A_listazasnal_mar_konkretan_egett_a_pofamrol_a_bor","timestamp":"2018. február. 27. 06:30","title":"\"A listázásnál már konkrétan égett a pofámról a bőr\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a47c77-1e3c-4b11-8c1d-8d60cdd3de2f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Civilből polgármester pár hét alatt: Márki-Zay Péter 14 százalékos előnnyel verte meg Hódmezővásárhelyen a fideszes jelöltet, és ezzel hitet adott mindenkinek, aki kormányváltást szeretne áprilisban. Ez már elég nagy csoda, és most várja a lehetetlen küldetés: egy Fidesz-többségű közgyűlést irányítani ellenzékiként. Az ünneplő tömeg gyűrűjében készítettünk miniinterjút éjjel a győztessel.","shortLead":"Civilből polgármester pár hét alatt: Márki-Zay Péter 14 százalékos előnnyel verte meg Hódmezővásárhelyen a fideszes...","id":"20180226_MarkiZay_A_felelem_lekuzdese_volt_a_legfontosabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49a47c77-1e3c-4b11-8c1d-8d60cdd3de2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64097e-ba5d-41ac-ba06-a99c1c1d927a","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_MarkiZay_A_felelem_lekuzdese_volt_a_legfontosabb","timestamp":"2018. február. 26. 09:47","title":"Márki-Zay mámoros interjúja: a Fidesz az ország bármely városában legyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e974ea-abb9-43d4-8010-9e8871a77458","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer után a Xiaomi is elindíthat egy játékközpontú okostelefont. Az AnTuTu-n felvillantott benchmark pontszám mindenesetre lenyűgöző.","shortLead":"A Razer után a Xiaomi is elindíthat egy játékközpontú okostelefont. Az AnTuTu-n felvillantott benchmark pontszám...","id":"20180227_xiaomi_blackshark_eros_okostelefon_jatekosoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e974ea-abb9-43d4-8010-9e8871a77458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8418224e-2a74-4ad7-8969-cdb078a93354","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_xiaomi_blackshark_eros_okostelefon_jatekosoknak","timestamp":"2018. február. 27. 11:03","title":"Itt vannak a Xiaomi várhatóan olcsó, de nagyon erős mobiljának első teszteredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási lehetőségért.","shortLead":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási...","id":"20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce928714-8cd1-48e4-909f-00819645753f","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. február. 27. 12:31","title":"Gigantikus üzlet készül a médiában, több tízmilliárd dollárt költhetnek el a legnagyobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d70b81d-29b2-4c45-b60e-19d3810a07ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jelenleg öt útszakasz nem járható Zala megyében.","shortLead":"Jelenleg öt útszakasz nem járható Zala megyében.","id":"20180227_hoatfuvas_zala_megye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d70b81d-29b2-4c45-b60e-19d3810a07ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c188c-33b6-41b1-a241-fe598db0a6ba","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180227_hoatfuvas_zala_megye","timestamp":"2018. február. 27. 22:51","title":"Hóátfúvás Zala megyében: több útszakaszt is lezárt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]