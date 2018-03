Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11b11e57-ce13-4379-b306-f78b9a63dda4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tinédzser között, igazán modern úton szövődő szerelem történetéről szól egy film, amelyet kizárólag GoPro kamerával forgattak.","shortLead":"Két tinédzser között, igazán modern úton szövődő szerelem történetéről szól egy film, amelyet kizárólag GoPro kamerával...","id":"20180227_gopro_kameraval_keszitettek_filmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b11e57-ce13-4379-b306-f78b9a63dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46700b28-0f14-4379-9a9b-c4fb8c75db4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_gopro_kameraval_keszitettek_filmet","timestamp":"2018. február. 27. 21:00","title":"Erre is jó a GoPro kamera: ezt a Netflix-filmet például azzal készítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018e659b-c7fb-463e-bff0-15770a0d2fd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kabala szuperképessége a teleportálás, a paralimpiai pedig a gondolataival tud tárgyakat mozgatni.","shortLead":"Az olimpiai kabala szuperképessége a teleportálás, a paralimpiai pedig a gondolataival tud tárgyakat mozgatni.","id":"20180228_cuki_szuperhosok_a_tokioi_olimpia_kabalai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018e659b-c7fb-463e-bff0-15770a0d2fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44ad68b-66f0-4254-b43e-c72f3b1d55d7","keywords":null,"link":"/sport/20180228_cuki_szuperhosok_a_tokioi_olimpia_kabalai","timestamp":"2018. február. 28. 12:10","title":"Cuki szuperhősök a tokiói olimpia kabalái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d9cd-c9ee-43f3-b7fb-cdd30bb6db7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lemondott Görögország gazdasági és fejlesztési minisztere, miután a helyi sajtó megírta: neje, akivel együtt él, havi 1000 eurót (több mint 300 ezer forint) kapott lakbértámogatás címén. Az asszony munkaügyi államtitkár volt, és szintén távozott tisztségéből.","shortLead":"Lemondott Görögország gazdasági és fejlesztési minisztere, miután a helyi sajtó megírta: neje, akivel együtt él, havi...","id":"20180227_Tavozik_a_kormanybol_a_dollarmilliomos_hazaspar_mert_az_asszony_felvette_a_busas_lakbertamogatast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e1d9cd-c9ee-43f3-b7fb-cdd30bb6db7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64364e94-f99f-4397-bc47-8b88249147aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Tavozik_a_kormanybol_a_dollarmilliomos_hazaspar_mert_az_asszony_felvette_a_busas_lakbertamogatast","timestamp":"2018. február. 27. 13:12","title":"Távozik a kormányból a dollármilliomos házaspár, mert az asszony felvette a busás lakbértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2459105-08bc-4eae-9ca2-21d76659e58a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A montreali világbajnokság után dönti el Knoch Viktor, hogy folytatja-e a pályafutását.","shortLead":"A montreali világbajnokság után dönti el Knoch Viktor, hogy folytatja-e a pályafutását.","id":"20180227_Meg_egy_verseny_aztan_dont_a_friss_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazo_visszavonule","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2459105-08bc-4eae-9ca2-21d76659e58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893d0c3-8f27-4467-b6aa-78795a72baf9","keywords":null,"link":"/sport/20180227_Meg_egy_verseny_aztan_dont_a_friss_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazo_visszavonule","timestamp":"2018. február. 27. 06:05","title":"Még egy verseny, aztán dönt a friss olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, visszavonul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Szegedi fideszes tárgyalt Minszkben, az állami árutőzsdén olcsó építőanyag, faáru megvásárlásáról azzal, hogy az árut a Paks II. beruházásnál használnák fel. Az ottani magyar külgazdasági attasé közvetített. Nem csak építőanyagot, de munkaerőt is hoznának Fehéroroszországból.","shortLead":"Szegedi fideszes tárgyalt Minszkben, az állami árutőzsdén olcsó építőanyag, faáru megvásárlásáról azzal, hogy az árut...","id":"20180228_Fideszes_vallalkozo_1300_kilometerrol_hozna_olcso_epitoanyagot_Paksra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdf1b92-4270-488c-adf7-903a0c5032f9","keywords":null,"link":"/kkv/20180228_Fideszes_vallalkozo_1300_kilometerrol_hozna_olcso_epitoanyagot_Paksra","timestamp":"2018. február. 28. 15:55","title":"Miért akar egy fideszes vállalkozó Belaruszból szerezni olcsó építőanyagot Paks II.-höz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15633b3-247b-4be5-876f-e445c205dac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyit a pozitív üzenetekről.","shortLead":"Ennyit a pozitív üzenetekről.","id":"20180228_A_Fidesz_nem_tudja_hova_kapjon_ujabb_menekultellenes_videoval_jott_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c15633b3-247b-4be5-876f-e445c205dac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3019a0-9511-43a1-9d47-4761790c5ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_A_Fidesz_nem_tudja_hova_kapjon_ujabb_menekultellenes_videoval_jott_ki","timestamp":"2018. február. 28. 13:01","title":"A Fidesz nem tudja, hova kapjon: újabb menekültellenes videóval jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389c2815-a285-4e6c-9a73-956095ac1d0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bejárták az egész világot a megdőlt épületről készített fotók. Az alsó szintek beomlottak, tizennégyen haltak meg ott. ","shortLead":"Bejárták az egész világot a megdőlt épületről készített fotók. Az alsó szintek beomlottak, tizennégyen haltak meg ott. ","id":"20180227_bilincs_kattant_a_tajvanon_megdolt_hotelt_epito_ceg_vezetojenek_kezen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=389c2815-a285-4e6c-9a73-956095ac1d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c9cf71-1207-4fa5-8133-fc02e36a5a3c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180227_bilincs_kattant_a_tajvanon_megdolt_hotelt_epito_ceg_vezetojenek_kezen","timestamp":"2018. február. 27. 16:22","title":"Bilincs kattant a Tajvanon megdőlt hotelt építő cég vezetőjének kezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d77e4-e23f-41b7-b6c2-83717841f292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiában kulcsszerepe lehetett a biztonsági korlát hibáinak.","shortLead":"A tragédiában kulcsszerepe lehetett a biztonsági korlát hibáinak.","id":"20180228_Veronai_buszbaleset_mar_az_autopalya_uzemeltetoje_ellen_is_vizsgalodnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d77e4-e23f-41b7-b6c2-83717841f292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d1e3a7-5ec7-4bbe-8b91-347fcd00ca5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Veronai_buszbaleset_mar_az_autopalya_uzemeltetoje_ellen_is_vizsgalodnak","timestamp":"2018. február. 28. 07:56","title":"Veronai buszbaleset: már az autópálya üzemeltetője ellen is vizsgálódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]