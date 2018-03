Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Az irodalmat zsidótlanító rendeletből csak az én nevem maradt ki, remélem, tévedésből" - Abszurdabbnál abszurdabb történetek, drámaibbnál drámaibb helyzetek, mellbevágó megállapítások tobzódnak a nemrég megjelent Négy fal között című naplóban, amelyet 1944-ben vetett papírra a „legmagyarabb" daljáték írója, a zsidóvá „törvényesített" Heltai Jenő. 2018. március. 11. 17:00

Lengyelország ma ünnepélyesen megismerkedik a vasárnapi boltzár fogalmával - Az Orbánt másoló lengyel vezetés megkezdte a vasárnapi boltzár hatályba léptetését. 2018. március. 11. 11:56

Még Orbán sem tudta kibékíteni marakodó politikusait - A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület fideszes képviselőjének és Horváth Richárdnak, a város polgármesterének a konfliktusa. 2018. március. 10. 11:29

Nagy szeretettel várja a kormány a Békemenet résztvevőit a Kossuth téri Orbán-beszéden - Kovács Zoltán kormányszóvivő meghívta a Békemenetet az állami ünnepeségre, Orbán Viktor beszédjére. És a két program véletlenül sem üti egymást. 2018. március. 11. 14:50

Filctollal rajzolt rendszámmal bukott le egy autós az M3-ason – fotók - Nem volt nehéz kiszúrni. 2018. március. 10. 12:35

Új kottából fog játszani az eddig veszteséget veszteségre halmozó Spotify - Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt svéd céget. 2018. március. 11. 10:00

Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja - Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét. 2018. március. 11. 14:42

1719 jelölt indulhat a választáson - Az ország 106 egyéni választókerületében 1719 jelöltet vettek nyilvántartásba a választási bizottságok péntek éjfélig. Négy évvel ezelőtt 1706 jelöltet vettek nyilvántartásba. 2018. március. 10. 13:07

\r

","shortLead":"Az Orbánt másoló lengyel vezetés megkezdte a vasárnapi boltzár hatályba léptetését.\r

\r

","id":"20180311_Lengyelorszag_ma_unnepelyesen_megismerkedik_a_vasarnapi_boltzar_fogalmaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3c6a41-b7ee-4503-8986-482519cdac11","keywords":null,"link":"/kkv/20180311_Lengyelorszag_ma_unnepelyesen_megismerkedik_a_vasarnapi_boltzar_fogalmaval","timestamp":"2018. március. 11. 11:56","title":"Lengyelország ma ünnepélyesen megismerkedik a vasárnapi boltzár fogalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület fideszes képviselőjének és Horváth Richárdnak, a város polgármesterének a konfliktusa.","shortLead":"A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület...","id":"20180310_Meg_Orban_sem_tudta_kibekiteni_marakodo_politikusait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6929b-344a-47c4-b424-f3b3d58ceee8","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Meg_Orban_sem_tudta_kibekiteni_marakodo_politikusait","timestamp":"2018. március. 10. 11:29","title":"Még Orbán sem tudta kibékíteni marakodó politikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905a983e-79b8-45f6-be7f-181f3451d70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán kormányszóvivő meghívta a Békemenetet az állami ünnepeségre, Orbán Viktor beszédjére. És a két program véletlenül sem üti egymást.\r

\r

","shortLead":"Kovács Zoltán kormányszóvivő meghívta a Békemenetet az állami ünnepeségre, Orbán Viktor beszédjére. És a két program...","id":"20180311_Nagy_szeretettel_varja_a_kormany_a_Bekemenet_resztevoit_a_Kossuth_teri_Orbanbeszeden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905a983e-79b8-45f6-be7f-181f3451d70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5706f921-3a64-4851-b233-dd49f6e8a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Nagy_szeretettel_varja_a_kormany_a_Bekemenet_resztevoit_a_Kossuth_teri_Orbanbeszeden","timestamp":"2018. március. 11. 14:50","title":"Nagy szeretettel várja a kormány a Békemenet résztvevőit a Kossuth téri Orbán-beszéden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be908f-555f-45a2-8a41-eb91d9c0ded9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt nehéz kiszúrni.","shortLead":"Nem volt nehéz kiszúrni.","id":"20180310_Filctollal_rajzolt_rendszammal_bukott_le_egy_autos_az_M3ason__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1be908f-555f-45a2-8a41-eb91d9c0ded9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7607d82d-4bee-419b-81d0-19c6ad8c60f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_Filctollal_rajzolt_rendszammal_bukott_le_egy_autos_az_M3ason__fotok","timestamp":"2018. március. 10. 12:35","title":"Filctollal rajzolt rendszámmal bukott le egy autós az M3-ason – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt svéd céget.","shortLead":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt...","id":"201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74b583-c6fb-490a-870e-bc42389528d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","timestamp":"2018. március. 11. 10:00","title":"Új kottából fog játszani az eddig veszteséget veszteségre halmozó Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt – értesült a 168 Óra. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét.","shortLead":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába...","id":"20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8af884-64fc-40ac-b1a9-8b8a522bbe79","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 11. 14:42","title":"Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország 106 egyéni választókerületében 1719 jelöltet vettek nyilvántartásba a választási bizottságok péntek éjfélig - derül ki a Nemzeti Választási Iroda szombat délelőtti adataiból. Négy évvel ezelőtt 1706 jelöltet vettek nyilvántartásba. ","shortLead":"Az ország 106 egyéni választókerületében 1719 jelöltet vettek nyilvántartásba a választási bizottságok péntek éjfélig...","id":"20180310_1706_jelolt_indulhat_a_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c749ec-c146-44ae-8e17-b1feef3f95f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_1706_jelolt_indulhat_a_valasztason","timestamp":"2018. március. 10. 13:07","title":"1719 jelölt indulhat a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]