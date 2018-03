Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kötvényjegyzésével kapcsolatos állításokat.","shortLead":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú...","id":"20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d0b6ec-4fcc-4208-be44-02efe91277dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","timestamp":"2018. március. 13. 18:29","title":"Kósa kötvényei miatt hívják össze a nemzetbiztonsági bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","shortLead":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","id":"20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bc4129-eb49-4412-a233-6b353ae41ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","timestamp":"2018. március. 13. 20:42","title":"Másfél éves kislányt mart halálra családja kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","shortLead":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","id":"20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd0bb4-e7fc-4d47-8a44-5b6aa230cd14","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","timestamp":"2018. március. 14. 10:29","title":"Érdekes taktika: nem jöttek a vevők, árat emelt a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási közbeszerzésekkel.","shortLead":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási...","id":"20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5898ed26-6aa9-4e38-baf7-b34792d6069b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","timestamp":"2018. március. 13. 13:33","title":"Az OLAF-nyomozás se nagyon rázta meg az Eliost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999bdc6-5e48-49e0-b771-2b800c7bf46a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóban jelentette be a párt kommunikációs igazgatója, hogy ők is együtt vonulnak majd a CÖF-fel.","shortLead":"Videóban jelentette be a párt kommunikációs igazgatója, hogy ők is együtt vonulnak majd a CÖF-fel.","id":"20180312_a_fidesz_is_ott_lesz_a_bekemeneten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f999bdc6-5e48-49e0-b771-2b800c7bf46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49f122-e084-434d-a578-5dffd8e96a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_a_fidesz_is_ott_lesz_a_bekemeneten","timestamp":"2018. március. 12. 21:36","title":"A nap meglepetése: a Fidesz is ott lesz a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A brit elméleti fizikus 76 éves korában hunyt el, a hírt a családja jelentette be. \r

","shortLead":"A brit elméleti fizikus 76 éves korában hunyt el, a hírt a családja jelentette be. \r

","id":"20180314_meghalt_stephen_hawking","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c88ed3a-b3a9-4c36-8737-7aae91dc7421","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_meghalt_stephen_hawking","timestamp":"2018. március. 14. 05:15","title":"Meghalt Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik a különféle melódiákat. Az oldal nemrég újabb remek funkcióval bővült, már néhány kattintással tetszetős szólamokat írhatunk.","shortLead":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik...","id":"20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17583bd5-7919-4f9c-86db-90bc07a27406","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","timestamp":"2018. március. 13. 17:03","title":"Próbálja ki: hangszer nélkül, pár kattintással komponálhat zenét, csak egy böngésző kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","shortLead":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","id":"20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213030ab-16bc-45b7-8d59-fc86ca9438b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 12. 13:13","title":"Két kamupártot is feljelent a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]