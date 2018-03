Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be, amelyeket sehol máshol nem láthattak még a játékosok. Némileg más formában, de a PC után most mobilra is megjelenik a ’90-es évek egyik legnépszerűbb programja. ","shortLead":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be...","id":"20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e15c03-d928-4419-9cf2-5c62a1fb3fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Az ön telefonjára is jön minden idők egyik legjobb számítógépes játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte a volt kémet.","shortLead":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte...","id":"20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fbc1ba-d969-41db-b98c-8172f3e454ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","timestamp":"2018. március. 17. 21:17","title":"Visszavágtak a csehek az orosz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","shortLead":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","id":"20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337db21-efec-4d54-923f-72a1d2ec6aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","timestamp":"2018. március. 17. 15:43","title":"Trump nagyobb kockázat, mint az Iszlám Állam vagy Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb8ff33-fe98-4940-9dee-fadbd794eced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgálati tévé nem tartotta be a választási eljárással kapcsolatos esélyegyenlőségi elvet; csak fideszes politikusokat szólaltattak meg, ellenzékit egyet sem. ","shortLead":"A közszolgálati tévé nem tartotta be a választási eljárással kapcsolatos esélyegyenlőségi elvet; csak fideszes...","id":"20180317_Megbirsagoltak_a_koztevet_amiert_az_hetekig_a_Fidesz_parttevejekent_mukodott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb8ff33-fe98-4940-9dee-fadbd794eced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bffc874-cd6a-49a6-8c77-75335fd6e05d","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megbirsagoltak_a_koztevet_amiert_az_hetekig_a_Fidesz_parttevejekent_mukodott","timestamp":"2018. március. 17. 13:17","title":"Megbírságolták a köztévét, amiért az hetekig a Fidesz párttévéjeként működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eladó Michelisz Norbi szupergyors közúti autója, a rendőrség pedig vadászik a tuningolt autókra. Heti Top.","shortLead":"Eladó Michelisz Norbi szupergyors közúti autója, a rendőrség pedig vadászik a tuningolt autókra. Heti Top.","id":"20180318_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef695826-c5dc-4ca2-bbb8-f305b4a6897c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 18. 15:31","title":"Tolatóradar: ez az olasz sofőr megcsinálta a lehetetlent, ráadásul lendületből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c31abc-b0ed-437f-8d59-b5ec42a44994","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniállamban sem lehet könnyű politikusnak lenni.","shortLead":"A miniállamban sem lehet könnyű politikusnak lenni.","id":"20180317_Monacoban_is_csalok_kornyekeztek_meg_a_helyi_elitet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c31abc-b0ed-437f-8d59-b5ec42a44994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6bf99-624f-48e7-8baa-4d245d6ded39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Monacoban_is_csalok_kornyekeztek_meg_a_helyi_elitet","timestamp":"2018. március. 17. 17:55","title":"Monacóban is csalók környékezték meg a helyi elitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8e06d6-2556-450b-9555-a01ac3c178c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Konyvajanloval_jelentkezett_Orban_Viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb8e06d6-2556-450b-9555-a01ac3c178c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c033c-4ca1-4577-b638-5d24eaafa067","keywords":null,"link":"/kultura/20180318_Konyvajanloval_jelentkezett_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 18. 16:39","title":"Könyvajánlóval jelentkezett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget majd vele.","shortLead":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget...","id":"20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ec8ac4-190f-489f-8145-eb8352353fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","timestamp":"2018. március. 17. 11:53","title":"Van egy város Zalában, ahol szívesen látják Alföldi kicenzúrázott műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]