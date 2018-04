Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről van szó a XXI. kerületben is, egyelőre nem tudni.

Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

A Fidesz csepeli polgármestere, Borbély Lénárd töltötte fel Facebook-oldalára a videót, amelyen óriási taps fogadja a helyi pártirodán vasárnap délelőtt megjelent miniszterelnököt. Orbán Viktor az összegyűlt önkénteseknek arról beszél, hogy vasárnap teljesen új csata kezdődik, ami már csak a részvételről szól,

"úgyhogy nyomják meg, legyenek kedvesek"

– buzdított a miniszterelnök nagy tetszést aratva.

A felvétel érdekessége, hogy azon a Fidesz csepeli jelöltje, Németh Szilárd határon túlról érkezett "csapataik" vezetőit mutatja be Orbán Viktornak. Hogy ők csak a mozgósításban segítenek-e, vagy határon túlról átjelentkezett szavazókat is hoztak-e magukkal az nem derül ki, mindenesetre csütörtökön és pénteken több jelzés érkezett szerkesztőségünkbe, hogy nem férnek fel a csepeli HÉV-re, és a HÉV-végállomásról induló buszokra, mert a járművek tömve vannak hátizsákos-bőröndös, magyarul többnyire nem is beszélő "utazókkal".

A héten az ország több településéről – főként az ukrán, a szerb és a román határhoz közeli településekről – derült ki, hogy százas nagyságrendben jelentkeztek be egyetlen lakcímre kettős állampolgársággal, így magyar választójoggal bíró szavazók.

Csepel visszavétele fontos a Fidesznek

Németh Szilárd körzetében már tegnap is látszott, hogy a mozgósítást nem bliccelik el: a fenti kép a még az esti órákban is tárva-nyitva levő Fidesz-irodán készült. A háttérben álló táblán az aktivisták neve mellett az egyes szavazókörök és különböző nagyságrendű számok szerepeltek – feltehetően, hogy ki hány miniszterelnöki levelet vitt ki, vagy hány háztartást hívott fel. A bejárati pultnál fideszes hűtőmágnesek, beljebb egyéb fideszes kegytárgyak álltak felhalmozva, a VIP-szavazóknak pedig komplett csomag volt összekészítve, amiben még Németh Szilárd szakácskönyve is benne volt.

A csepeli önkormányzat szombaton amúgy egy ingyenkajás-ingyensörös családi fesztivállal gyúrt rá a kampányhajrára.