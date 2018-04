Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a jelenleginél sokkal szigorúbban ellenőrizné a politikai hirdetések feladóit, valamint a nagy Facebook-oldalak működtetőit.","shortLead":"Mark Zuckerberg a jelenleginél sokkal szigorúbban ellenőrizné a politikai hirdetések feladóit, valamint a nagy...","id":"20180413_facebook_politikai_hirdetesek_ellenorzes_facebook_oldal_kezeles_adminisztrator_szemelyazonossag_szemelyi_igazolvany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30f2d6-6901-4bce-93ee-1358f77ba743","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_facebook_politikai_hirdetesek_ellenorzes_facebook_oldal_kezeles_adminisztrator_szemelyazonossag_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2018. április. 13. 07:02","title":"Azonosítsa magát! Személyi igazolványt fog kérni a Facebook az oldalak kezelőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soros György jövő hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével – közölte Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője.","shortLead":"Soros György jövő hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével –...","id":"20180413_Brusszelben_targyal_hetfon_Soros_Gyorgy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1f21c2-59c2-4edc-bccc-643db73a74a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Brusszelben_targyal_hetfon_Soros_Gyorgy","timestamp":"2018. április. 13. 18:04","title":"Brüsszelben tárgyal hétfőn Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b470243-d114-4da2-ac03-7e7d78fabfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","timestamp":"2018. április. 14. 18:06","title":"Mutatjuk a tömeget az Operánál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más pártok politikusai is küldtek nekik pénzt.","shortLead":"Más pártok politikusai is küldtek nekik pénzt.","id":"20180413_juhasz_peter_elerzekenyult_mar_69_millio_forint_jott_ossze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acf86d7-3dec-4878-b2b9-454e64f2b4e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_juhasz_peter_elerzekenyult_mar_69_millio_forint_jott_ossze","timestamp":"2018. április. 13. 12:38","title":"Juhász Péter elérzékenyült: már 69 millió forint jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","shortLead":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","id":"20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25acf9e-8a86-4d39-a5e6-b6865558db12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","timestamp":"2018. április. 14. 13:01","title":"Szép is, jó is a HomePod, csak épp nem veszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés több járat, az M3-as metrópótló, valamint a 2-es metró közlekedését is érinti. ","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés...","id":"20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec3020-117a-42ef-a0ad-1f812f5fecc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","timestamp":"2018. április. 13. 19:24","title":"Erről tudjon: változik a közlekedés a szombati tüntetés miatt, a 2-es metró is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","shortLead":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","id":"20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ba1dd-992a-405e-bee8-2e50a1c732cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","timestamp":"2018. április. 13. 17:34","title":"Hétfőn vált nevet az FHB Bank, hétvégén áll a honlapja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Köhög a betyárkörte: mondjon le az Index és a HVG is!","shortLead":"Köhög a betyárkörte: mondjon le az Index és a HVG is!","id":"20180413_GFG_egyutt_duborog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c90fbc-eb23-44db-a20a-92ec8e064e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_GFG_egyutt_duborog","timestamp":"2018. április. 13. 13:18","title":"GFG együtt dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]