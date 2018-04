Hétfő este biztossá vált, amit a választás előtt csak sejteni lehetett: zsinórban harmadik, ezúttal demográfiai súlypontúként beharangozott kormányzásába a terület kulcsminisztériumát, az Emmit eddig vezető Balog Zoltán nélkül vág bele Orbán Viktor.

Az emberi erőforrástárca irányítójának távozása már az előző ciklus közepén is felröppent, ám a (sokak szerint általa terjesztett) pletyka nem bizonyult igaznak: hiába írtak róla sokáig a lejáró mandátumú Áder János legesélyesebb utódaként, Balogból nem lett köztársasági elnök.

Az akkori „tudósítások” részletesen leírták, hogy a politikusnak mennyire elege volt a nehezen mozduló-mozdítható és egyben tartható mamut-minisztériumból, amelyről legalább az egészségügyet leválasztotta volna, de a miniszterelnök nem engedte neki.

Balog Zoltán © Túry Gergely

Úgy tűnik, most ugyanebbe törhetett bele - immár végleg - a bicskája: az Origónak adott hétfő esti interjújában legalábbis érezhető szomorúsággal beszélt arról, hogy Orbán Viktor kész tények elé állította: az Emmi márpedig egyben marad, ő csak abban válaszhat, hogy vezeti-e tovább, vagy más, kormányon kívüli feladatot kap.

Utódjául Balog Zoltán állítása szerint három nevet kért tőle miniszterelnök. Hogy végül kiket javasolt, azt nem árulta el, de minisztériumi forrásaink egészen tegnapig Novák Katalin családügyi államtitkárt emlegették az egyetlen igazán esélyes jelöltként.

Ezt a felállást támasztotta alá, ahogy Orbán hónapokkal korábban, szisztematikusan kezdte felépíteni az államtitkárt: már egy évvel ezelőtt is többször, több fórumon beszélt arról, hogy „nagy potenciál” van a három gyerekes, négy nyelven beszélő politikusban, a Fidesz tavaly novemberi kongresszusán pedig a párt alelnökévé is választották.

Legutóbb másfél hónapja, egy március eleji konferencián említette név szerint is Orbán Viktor: „Meg fogják látni, hogy jelentősége van annak is, hogy úgy látom, megtaláltuk azt a hölgyet Novák Katalin személyében, aki a demográfiai fordulathoz szükséges kormányzati politikát a következő években képes lesz összeilleszteni és talán le is vezényelni”.

Novák Katalin © Fülöp Máté

A kormányzati politika levezénylése és összeillesztése – egybevágva Rogán Antal propagandaminiszter kijelentésével, miszerint „olyan új kormányzati szerkezet kell, amiben az eddigieknél is erősebb hangsúlyt kap a családpolitika” – az egyelőre amúgy csak a sajtóból tájékozódó minisztériumi dolgozók értelmezésében tegnapig egyet jelentett Novák miniszterségével. (Sőt, egyes meglátások szerint egy önálló családügyi/demográfiai minisztériummal.)

Már csak azért is, mert ez összecsengett azokkal a folyosói pletykákkal is, miszerint a fejlesztési tárcához igazoló és/vagy innovációs miniszterré előlépő Palkovics László eddigi oktatási államtitkár „magával vinné” a felsőoktatást, így az Emmiben tényleg csak a demográfiai szempontból kulcsfontosságú területek: a család-, szociális és felzárkózás-ügyek, az egészségügy, illetve közoktatás maradna.

A családügy államtitkár előrelépését valószínűsítette az is, hogy miniszterré választásával Orbán Viktor megszabadulhatna attól az évek óta orra dörgölt kritikáktól is, miszerint egyetlen női politikus sincs a kormányában.

A helyzet képlékenységét jelzi ugyanakkor, hogy a minisztériumban hétfő délelőtt – tehát még bőven Balog esti interjúja, egyben távozásáról szóló coming outja előtt – már inkább Palkovics (és a felsőoktatás) maradását valószínűsítették és az Emmin kívüli forrásaink is Palkovics miniszterségére tettek utalásokat. Szerintük épp a tárca egyben maradása – benne a különösen kritikus helyzetű egészségüggyel – kívánja azt, hogy az Orbán Viktor "pitbulldózereként" is emlegetett, átlag feletti munkabírású, „mindhez is értő” oktatási államtitkár vegye át az irányítását. Palkovics maga – épp a hvg.hu-nak – egy éve sejtelmesen egyébként csak annyit mondott 2018 utáni ambícióiról, hogy „második ember” nem szeretne többet lenni.

Palkovics László © MTI / Máthé Zoltán

Az egyelőre ugyanakkor egyelőre talány, hogy kié lehet a harmadik név, akit Balog Zoltán javasolt a miniszterelnöknek, így az is, hogy egyáltalán fideszes politikus, vagy külső szakember lehet-e.

A végleges névsorral április 9-i ígérete szerint nagyjából május elején – vagyis jövő héten – áll elő a miniszterelnök: az egymástól is függő megbízások közül egyelőre csak Varga Mihály gazdasági miniszteré biztos, akit már név szerint is említett az ismétlők között a múlt heti rádióinterjújában, korábbi nyilatkozatai alapján pedig Pintér Sándor bel- és Szijjártó Péter külügyminiszteré is több, mint valószínű.

A biztos maradók között van a pártbeli vélemények szerint a sikeres kampányt levezénylő Rogán Antal eddigi propagandaminiszter is, aki egyes találgatások szerint éppen legfőbb riválisa, a Miniszterelnökség éléről távozó Lázár János helyét veheti át.