A fellebbviteli bíróság törölte Trump 500 millió dolláros büntetését

Egy New York-i fellebbviteli bíróság eltörölte azt az 500 millió dolláros (372 millió font) büntetést, amelyet Donald Trumpra szabtak ki egy tavalyi polgári csalási perben – írja a BBC.

Az elsőfokú ítéletben 355 millió dolláros bírságot állapítottak meg, amely a kamatokkal együtt nőtt félmilliárd dollár fölé. A bíróság azonban csütörtökön kimondta: bár Trump felelőssége a csalásban fennáll, az összeg túlzó volt, és valószínűleg sértette az alkotmányos tilalmat az aránytalan büntetések ellen.

A döntés ugyanakkor helyben hagyta a nem pénzbeli szankciókat: Trump három évig nem lehet cégvezető New York államban, és nem vehet fel bankhitelt sem. Fiai, Eric és Donald Trump Jr. szintén felelősek a csalásért.

Trump saját közösségi oldalán „teljes győzelemként” értékelte a döntést, míg az állam főügyésze kiemelte, hogy a bíróság megerősítette a csalás tényét, és a pénzbírság kérdésében a legfelsőbb bírósághoz fordulnak.

Arthur Engoron bíró azért kötelezte tavaly Trumpot a bírság megfizetésére, mert jelentősen megnövelte a Trump Organization ingatlanjainak becsült árát, hogy kedvező hiteleket szerezzen. Emellett az elnök pénzügyi kimutatásai tévesen állították, hogy a Trump Towerben lévő penthouse lakása majdnem háromszor akkora, mint a valóságban.

A több mint 300 oldalas határozat a bírói testület megosztottságát is tükrözte. Egy tag a kereset elutasítását látta volna indokoltnak, míg ketten új, szűkebb körű pert javasoltak, de végül a bírság eltörlésében mindannyian egyetértettek.

A jogi eljárás ezzel nem zárult le: a végső döntést a New York-i Fellebbviteli Bíróság, az állam legfelsőbb fóruma hozza majd meg.

A nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP