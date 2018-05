Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","shortLead":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","id":"20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd515b77-5e6d-49d1-aa59-d174829d4b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","timestamp":"2018. május. 11. 09:55","title":"Meghalt a sofőr, akit rendőrök üldöztek Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e057e637-b24d-4bd7-9e19-370000274093","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Megvan_a_NagySzinPad_gyoztese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e057e637-b24d-4bd7-9e19-370000274093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0b654-09bf-4e7f-a381-826baca3c07f","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Megvan_a_NagySzinPad_gyoztese","timestamp":"2018. május. 12. 10:10","title":"Megvan a Nagy-Szín-Pad! győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült az elmeorvosi vizsgálata, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szerint P. László teljesen normális.","shortLead":"Elkészült az elmeorvosi vizsgálata, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szerint P. László teljesen...","id":"20180511_beszamithato_a_terez_koruti_robbanto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e67e24-e146-4145-b621-08ffb9470221","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_beszamithato_a_terez_koruti_robbanto","timestamp":"2018. május. 11. 11:37","title":"Beszámíthatónak találták a Teréz körúti robbantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró szerint be kellene gyógyítani a sebet az alkotmányosság testén. ","shortLead":"Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró szerint be kellene gyógyítani a sebet az alkotmányosság testén. ","id":"20180510_Orban_volt_minisztere_vissza_kellene_adni_jogkoroket_az_Abnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d453336-45eb-44d7-9b3d-b1840c10b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_volt_minisztere_vissza_kellene_adni_jogkoroket_az_Abnek","timestamp":"2018. május. 10. 18:41","title":"Orbán volt minisztere: vissza kellene adni jogköröket az Ab-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki kategóriás lehet.","shortLead":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki...","id":"20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16491265-e1ac-4fac-9826-04a30d20f4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","timestamp":"2018. május. 11. 11:21","title":"Eljött a nap, amikor a gigantikus Bentley Bentayga is szerényen összehúzta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","shortLead":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","id":"20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef056225-5aa0-4d1e-9d40-7153fab1f7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","timestamp":"2018. május. 10. 15:42","title":"Elkaptuk Áder Jánost, aki mosolyogva válaszolt kérdésünkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521ba7c6-7941-47f5-97b3-b999b9acac4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai kisgyerekes szülőknek nemcsak az okoz fejfájást, hogy mennyi időt töltenek a gyerekeik a számítógéppel és a telefonnal, hanem hogy a folyamatosan nethez kapcsolódó eszközökön veszélyeknek vannak kitéve. Emiatt a szülők harmada igyekszik csökkenteni a gyerekek online töltött idejét és így próbálják megvédeni gyerekeiket az online világ kockázataitól. A Kaspersky Lab kiberbiztonsági cég szakértői szerint ugyanakkor vannak más lehetőségek is, amelyek segítenek a fenyegetettség csökkentésében, miközben nem zárják ki a gyerekeket a net hasznos, adott esetben készségfejlesztő részeiről.","shortLead":"A mai kisgyerekes szülőknek nemcsak az okoz fejfájást, hogy mennyi időt töltenek a gyerekeik a számítógéppel és...","id":"20180511_gyerekek_kiberbiztonsag_internetezes_szamitogep_hasznalat_veszelyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=521ba7c6-7941-47f5-97b3-b999b9acac4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31a9d49-58be-4abb-ac6f-bf0d14bf0c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_gyerekek_kiberbiztonsag_internetezes_szamitogep_hasznalat_veszelyek","timestamp":"2018. május. 11. 20:43","title":"Van gyereke? Nekünk meg van egy jó tanácsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f05538-90ce-40c7-a4b6-216b5871bde0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georgina Chapman, Harvey Weinstein válófélben lévő felesége először adott interjút azóta, hogy a filmmogul körül kirobbant a zaklatási botrány. ","shortLead":"Georgina Chapman, Harvey Weinstein válófélben lévő felesége először adott interjút azóta, hogy a filmmogul körül...","id":"20180511_Megalazott_voltam_es_osszetort__vegre_megszolalt_Harvey_Weinstein_felesege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f05538-90ce-40c7-a4b6-216b5871bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26946b30-14cc-4b57-a8dc-33ac824f49a3","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megalazott_voltam_es_osszetort__vegre_megszolalt_Harvey_Weinstein_felesege","timestamp":"2018. május. 11. 12:24","title":"\"Megalázott voltam és összetört\" – végre megszólalt Harvey Weinstein felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]