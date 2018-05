Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","shortLead":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","id":"20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db910f5f-d108-4e45-b848-7bf1fc2943a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","timestamp":"2018. május. 31. 14:27","title":"Óriási veszteséget termelt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Éppen a kecskeméti kisrepülőgépeket gyártó cég pécsi üzemének bokrétaünnepe után következett be a tragédia. Nem először zuhant le a cég kisrepülőgépe, igaz, a gyártó cég folyamatosan átalakult, ahogy a tulajdonosok is cserélődtek.","shortLead":"Éppen a kecskeméti kisrepülőgépeket gyártó cég pécsi üzemének bokrétaünnepe után következett be a tragédia. Nem először...","id":"20180531_Furcsa_kanyarok_a_Pecsett_balesetet_szenvedett_kisrepulogep_gyartojanak_torteneteben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68f132c-100b-4d30-99e7-ad04c0562c01","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Furcsa_kanyarok_a_Pecsett_balesetet_szenvedett_kisrepulogep_gyartojanak_torteneteben","timestamp":"2018. május. 31. 17:58","title":"Furcsa kanyarok a Pécsett balesetet szenvedett kisrepülőgép gyártójának történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök. Zoran Zaev közölte: amint megszületik a megegyezés, népszavazást tartanak, hogy kiderüljön, mit gondol a macedón lakosság az ország új nevéről.","shortLead":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök...","id":"20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9009389-eb60-4df3-812b-36ccf9efde38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","timestamp":"2018. május. 31. 05:49","title":"Úgy tűnik, megtalálták Macedónia új nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak. A listát az újságíró meggyilkolásának megrendezésével sikerült megszerezni. ","shortLead":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak...","id":"20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dab75-6e23-41ca-8f21-df79fa1bfecb","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"30 orosz ellenzéki életét mentette meg az újságíró, aki eljátszotta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Augusztus elsejétől akár ezer dán koronás bírsággal is sújthatják Dániában azt, aki az egész arcát eltakaró ruhát hord. A tilalom nem vonatkozik a fejkendőre és a turbánra.","shortLead":"Augusztus elsejétől akár ezer dán koronás bírsággal is sújthatják Dániában azt, aki az egész arcát eltakaró ruhát hord...","id":"20180531_megszavaztak_daniaban_a_nikab_es_burkatilalmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9a5eb2-1ad0-4171-8aa2-51fd8a894691","keywords":null,"link":"/elet/20180531_megszavaztak_daniaban_a_nikab_es_burkatilalmat","timestamp":"2018. május. 31. 16:11","title":"Megszavazták Dániában a nikáb- és burkatilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef236dd-3e6d-4114-9508-1d0fd38918e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az egyik utolsó esélyük, hogy segítséget kérjenek és kapjanak.","shortLead":"Ez az egyik utolsó esélyük, hogy segítséget kérjenek és kapjanak.","id":"20180529_Kanallal_a_bugyijukban_probalnak_meg_kivedeni_a_kenyszerhazassagokat_a_sved_lanyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef236dd-3e6d-4114-9508-1d0fd38918e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fdf1ef-2044-48f1-94c1-c8b9c66e791d","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Kanallal_a_bugyijukban_probalnak_meg_kivedeni_a_kenyszerhazassagokat_a_sved_lanyok","timestamp":"2018. május. 30. 08:43","title":"Kanállal a bugyijukban próbálnák meg kivédeni a kényszerházasságokat a svéd lányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fab249-2e4c-471c-82b0-e6a48cf3ea7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dialógust, kommunikációt sürget a nyugat felé orientálódó ukrán kormány, de keleten háborúban áll az oroszok által támogatott szeparatistákkal, az oktatási törvény ügyében pedig egész Európával vitában áll. ","shortLead":"Dialógust, kommunikációt sürget a nyugat felé orientálódó ukrán kormány, de keleten háborúban áll az oroszok által...","id":"20180531_ukrajna_kelet_nyugat_oroszorszag_magyarorszag_oktatasi_torveny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1fab249-2e4c-471c-82b0-e6a48cf3ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de69cb7-8677-4616-a2c5-f0ac8275b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_ukrajna_kelet_nyugat_oroszorszag_magyarorszag_oktatasi_torveny","timestamp":"2018. május. 31. 17:15","title":"Ukrajna, a Kelet és Nyugat között harapófogóba került ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtörtént a nagy találkozó, kezet rázhatott amerikai kollégájával Szijjártó Péter külügyminiszter. ","shortLead":"Megtörtént a nagy találkozó, kezet rázhatott amerikai kollégájával Szijjártó Péter külügyminiszter. ","id":"20180530_Szijjarto_Magyarorszag_nem_lesz_az_USAt_hiszterikusan_biralo_europai_korus_tagja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1ca51d-974b-4e5c-af52-0dacbfcd8ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Szijjarto_Magyarorszag_nem_lesz_az_USAt_hiszterikusan_biralo_europai_korus_tagja","timestamp":"2018. május. 30. 19:20","title":"Szijjártó: Magyarország nem lesz az USA-t hisztérikusan bíráló európai kórus tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]