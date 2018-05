„Miért érdemes szállodánkat választania? Különleges helyszín, kastély környezet

élete legszebb napjára, ahol minden megfelelő: a helyszín, a környezet, az ünnepi vacsora, az italok, a kiszolgálás, a dekoráció, a zene és sok más apróság, ami a nap sikeréhez hozzájárul” – ennél aracsalogatóbb nem is lehetne egy hirdetés. Ráadásul akik meg tudják fizetni a "kastély környezetet", a nászéjszaka eltöltésére "1 db grátisz szobát" is kapnak.

A helyszín sem lehetne különlegesebb, mármint az adófizetők szempontjából: az előbbi szöveg ugyanis annak a budai Templom utcában lévő Klebelsberg Kastélynak a hirdetése, amely állami tulajdonban van, vagyis közvagyon, a kezelője pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ráadásul a kormány 2013-as döntése alapján első körben 700 millió forintot, majd ezt kiegészítve összesen 1,15 milliárd forintból újították fel 2014 és 2017 között.

Természetesen az erősen támadható lett volna, ha több mint egy milliárdot költenek közpénzből Klebelsberg Kunó kultusztminiszter leromlott állapotú, de Buda egyik legdrágább részén, a II/A. kerületben található otthonának felújítására azért, hogy luxusesküvők potenciális helyszíne legyen. A felújítás hivatalos indoka nem is ez volt, hanem az, hogy a kastély „oktatási, kulturális célokat szolgál” majd - ahogy azt Varga Mihály pénzügyminiszter, a II-III. kerület országgyűlési képviselője hangoztatta, mikor lerakták az alapkövet még 2014-ben. Az oktatási jelleget megtestesítendő, az ünnepélyes eseményen felszólalt a szintén Klebelsbergről elnevezett Kliket felügyelő akkori köznevelési államtitkár, Hoffmann Rózsa is, aki szerint a "megújuló kastély is

hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan gyermekek kerüljenek ki a magyar oktatásból, akikkel újra szárnyra kaphat az ország".

Miután pedig elkészült, tavaly nyáron maga Orbán Viktor adta át a kastélyt, amelyet egyenesen „Magyarország büszke kulturális örökségének” nevezett.

Az 1,15 milliárd forint közpénzből felújított, közös „örökségünket” jelenleg szállodaként az Optimum Füred Kft. üzemelteti, a létesítményt pedig szállodaigazgatóként Schmitt Pál egykori köztársasági elnök lánya, Schmitt Gréta irányítja.

Mivel a közvagyon hasznosításából befolyó összeg így minden bizonnyal a cégnél landol, mindez súlyosan aggályos és számos kérdést vet fel. Ezek egy részére választ kaptunk akkor, amikor inkognitóban sikerült alaposan végigjárni a Klebelsberg Kastélyt, azzal a fedősztorival bejelentkezve, hogy a hirdetésen fellelkesülve – az Orbán-kormány demográfiai terveivel kompatibilisen - esküvői helyszínt keresünk, egyben látni szeretnénk a kultuszminiszter magasztalt „életművét” is.

Azért nem kapásból újságíróként kerestük fel a helyet, mert több esetben sikerült ugyanilyen módszerrel lebuktatni a közvagyont magánérdekre váltókat: egyszerű turistaként bejelentkezve a Várban önkormányzati lakásokban hotelt berendező Zsidai Groupot, a gyerekének a beígért tanuszodát kereső anyukaként az Oxygen Wellnesst vagy legutóbb a lovas centrumot, ahova az utcáról betoppanva csak az államtitkár vejét találtuk. Azonban a rá fordított közpénz nagyságrendje miatt ezek sorából is a rendezvény- és szállodabizniszt megalapozó állami ráfordítás, ami Varga Mihály "közbenjárásával" valósult meg.

Szabadon látogatható - már a bejelentkezünk és nincs pont esküvő

A helyszínen azonnal látszott, milyen jól kitalált konstrukcióról van szó: a kormányberuházást megindokoló emlékház létezik, csak éppen szinte teljesen üres, ráadásul ezt adják ki "rendezvényhelyszín"-ként esküvőkre, lagzikra, céges eseményekre. Az ingatlan másik szárnya a szálloda, amely „23 classic szobával, 3 classic elegance szobával, 1 apartmannal és 2 lakosztállyal rendelkezik”. Erre mondta azt Varga Mihály az átadáson, hogy „a kastély a politikus életművét bemutató emlékhelyként és vendégházként nyitja meg kapuit”.

Ezzel szemben amit tapasztaltunk, azt támasztja alá, hogy itt elsősorban a jól menő idegenforgalmi beruházás van fókuszban: a honlapjukon úgy hirdetik, hogy az emlékház a hét minden napján látogatható - csak azt nem teszik hozzá, hogy „ha nincs más rendezvény”. Előre be kell ugyanis jelentkezni, és az általunk megjelölt napon azért nem kereshettük fel a kultuszminiszter kastélyát, mert éppen egy esküvőt tartottak a közvagyonban.

A honlapjukon is dominánsabb a szálloda rész és az esküvők ismertetése: az exkluzívan berendezett szobák közül a kétágyas „classic” szobáért 14 ezer forintot kell fizetni éjszakánként, míg a legdrágább lakosztály 36 400 forintba kerül. Ottjártunkkor is éppen egy „nagyon illusztris” külföldi vendéget és kíséretét várták.

Kipakolják a Klebelsberg-garnitúrát és jöhet a násznép

A külön részben található emlékházban nemhogy Klebelsberg megígért "életművét" nem találtuk, de pár, nem is eredeti bútoron és a kultuszminiszter néhány képén kívül alig van nyoma a kultuszminiszternek. Ezeket ráadásul egyszerűen kipakolják, ha a helyet bérbe adják - tudtuk meg a körbekalauzoló munkatárstól. Mint esküvői helyszínt kereső menyasszonynak, részletesen elmondta, rendszerint az emlékház melyik részén szokott lenni a „pezsgős koccintás”, a fogadás, „hogyan van az ültetés, hogyan futnak az asztalok”.

Nagyon sok céges konferencia is volt már itt – sorolta – „de a nyáron szinte minden hétvégén esküvő lesz”. Mivel többször firtattuk a közcélú emlékházban zajló lagzik lebonyolítását, megnyugtatott, hogy semmi gond, bútor láthatóan alig van, „egyetlen szekrény van, ami a súlya miatt nem mozdítható”, de a többit simán kipakolják, „a falat fehér selyem brokáttal letakarják, dekorálják” és már vigadhat is a násznép. Mivel a szállodában csak reggeliztetés van, a melegkonyhát nem tudják biztosítani, ugyanakkor van bevált catering partnerük, ha kibéreljük az emlékházat.

A kongóan üres Klebelsberg-könyvtárban alakult meg a 4. Orbán-kormány

Egyedül Klebelsberg könyvtárszobáját nem lehet kibérelni, ami viszont a tavalyi átadás ellenére máig teljesen üresen áll, könyveknek, a kultuszminiszter bármilyen kutatható örökségének nyoma sincs. A kastély munkatársa azt mondta, akkor lehetne belőle könyvtár, ha a Klebelsberg Alapítvány rendelkezésre bocsátana könyveket, de „fogadnak adományokat is, hogy egyszer majd olvasóteremként működjön”.

Klebelsberg egykori csodaszép, fa borítású dolgozó- és könyvtárszobája így jelenleg teljesen üres. Egy képet viszont kinyomtattak és kitettek az ajtajára belülről, vagyis a vendégek által nem látható módon: ahogy körbeüli az asztalt a negyedik Orbán-kormány, amely ebben a szobában tartotta alakuló ülését május 18-án. Vagyis ezek szerint új kormányunk mindegyik tagja alig két hete megfordult az állami vagyonból berendezett szálloda-rendezvényközpontban:

Az emlékhely üres polcai közt körbeülte az asztalt a 4. Orbán-kormány © MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

A munkatárs Klebelsberg emlékházat „rendezvényház”-ként emlegette, az nem derült ki, pontosan mennyiért tudnánk kibérelni egy esküvőre, mert csak Schmitt Gréta „igazgató asszony” adhat árajánlatot. Mint megtudtuk, ha nemcsak rendezvényt tartanánk az állami vagyonban, hanem a „szállodaszobákra is igényt tartunk" akkor kedvezményeket adnak. Az is világosan kiderült, hogy mondjuk egy - classic elegance szobaáraktól meg nem riadó - diákcsoport szeretne megszállni a kultuszminiszter kastélyában egy iskolai kirándulás keretében, természetesen nekik is fizetniük kellene.

A hotelt "még be kell vezetni”, hiszen nemrég nyílt, de „szerencsére nagyon jó kihasználtsággal” fut már most is - mondta a valóban felkészült és lelkiismeretes szállodai munkatárs, szerinte már az is előfordult, hogy el kell hajtani a jelentkezőket, mert „teltházas napok vannak”. Többször is kifejezetten rákérdeztünk, nem gond-e, hogy sokan a kastélyt Klebelsberg emlékhelynek hiszik, mire elismerte, hogy valóban, ez „kissé félrevezető”. De sokan előre érdeklődnek, telefonálnak, és elmondják nekik, hogy ez a hely nem „múzeumszerű”, ez egy „kastély, szálló és rendezvényközpont”. Akik ilyesmire vágynak, nem ide, az "emlékhelyre", hanem a szomszédban található Klebelsberg Kultúrkúriába kell menniük.

Schmitt Pál lánya nem árulta el, miért ő kapta a vezetői állást

A szállodát üzemeltető, februárban alapított Optimum Füred Kft. tulajdonosa és egyben vezetője Klemmné Zentai Éva, aki annak a Klemm Balázsnak a felesége, akit a magyar turizmus 50 legbefolyásosabb embere között emlegetnek. A házaspár több hotelben, illetve szállodaüzemeltető cégben érdekelt, egyik legismertebb a Service4You, de a 444.hu korábban például a Vámház körúti bérpalota ügyében is emlegette Klemm Balázst.

Megkerestük a szállodát igazgató Schmitt Grétát kérdéseinkkel, azonban arra hivatkozott, hogy nem jogosult nyilatkozni, hívjuk vissza később, mikorra kideríti, ki hivatott erre. A megadott időpontban viszont már szegény recepciós vette fel a telefont, aki érthetően semmit sem mondhatott. Mivel ebben a kérdésre nem mutogathat másra, Schmitt Pál lányának azt azért felvetettük, mégis milyen eljárás/pályázat során érdemelte ki az állami tulajdonban berendezett létesítmény vezetői posztját. Sem erre nem kaptunk választ cikkünk megjelenéséig, sem az ígért visszahívás nem futott be egyelőre, bár másnap is újra érdeklődtünk.

Választási rendezvényt azér már tartottak itt

A milliárdos felújítással megszépült Klebelsberg Kastélyban láthatóan előszeretettel fordul meg a jelenlegi pénzügyminiszter, egyben a kerület parlamenti képviselője. Sőt, nyíltan azt írják a kastély honlapján, hogy az ingatlan rekonstrukciójára fordított költségkeretet „Varga Mihály országgyűlési képviselő, (akkori) Nemzetgazdasági Miniszter közbenjárására különítette el” a kormány. Varga „közbenjárása” biztosan megtérült, hiszen mikor a kastélyban megígért „oktatási és kulturális” célú programokat kerestük, a részvételével zajló „polgári estéket” találtuk a bemutatott események közt.

Ezeknek a visszatérő vendége Varga, az egyiken például Bencsik Andrással, a Demokrata főszerkesztőjével együtt vett részt, a fotó alapján nem túl masszív tömeg előtt (lsd. a fotógalériát). Február végén – bő egy hónappal a választások előtt – pedig ő maga volt a házigazda, a „felkért előadó” pedig Kovács Zoltán kormányszóvivő, aki a „közelgő választás tétjéről és lehetőségeiről” tartott előadást, ami kifejezetten Fidesz-rendezvénynek tűnik a közpénzből felújított Klebelsberg emlékházban.

A holnapra mindössze 7 program került ki, mióta tavaly megnyitott az emlékház, ezek közül 4 hasonló „polgári este”. Ezen kívül sor került „budai hölgyek látogatására", és egyetlen oktatási jellegűnek tűnő eseményként a Klik látogatására 2017 őszén. Vicces módon nem tudták helyesen leírni az állami oktatást maga alá gyűrő szervezet nevét, így az erről készült egyetlen fotó a „Klikk” képviselőit örökíti meg, amint a tornácon ácsorognak. Miután egy megkeresésünkre sem reagáltak a kastély üzemeltetői, nem kaptunk választ arra sem, hány esetben/hány résztvevővel zajló, ígért oktatási és kulturális program zajlott itt a megnyitó óta.

Többször kerestük a Pénzügyminisztérium sajtóosztályán keresztül Varga Mihályt is azzal, hogy egy választókerületébe tartozó kérdésben szeretnénk tőle interjút kérni, de még csak visszajelzést sem kaptunk.

Keresztbe állnak a turistabuszok az óvodánál lévő parkolóban - mégsem mernek szólni?

Simán áthajtanak a hídon a buszok a súlykorlátot jelző tábla ellenére © HVG

A környéken lakó, névtelenséget kérő forrásaink szerint eredetileg nagyon várták a helyiek, hogy az évtizedeken át romos, elhanyagolt kastély megújuljon. Volt, aki azt hitte, hogy a közpénzből végrehajtott helyreállítás után majd használhatják a kastélyt, lesz könyvtár, a parkban pedig lehet pihenni, olvasni. Azt mondják, naponta látják, ahogy érkeznek a turisták a kastélyba, és pletykálnak is róla, hogyan hajthat végül hasznot az állami beruházás egy magáncégnek.

Veszélyes: be sem hajthatnának a buszok?

Szólni viszont senki nem mer, annak ellenére sem, hogy állításuk szerint napi szintű problémákat okoz a környékbelieknek a szálloda: egyrészt úgy érzik, hogy a kastéllyal pontosan szemközt található óvodába érkezőket reggelente akadályozzák az érkező csoportok buszai. Van ugyan belső parkolója hotelnek, csakhogy az ide vezető Templom utca annyira szűk, hogy a buszoknak teljesen merőlegesen kellene befordulni. Mivel ez nem megy, a buszok – keresztben – leparkolnak az óvodánál lévő közparkolóban, több helyet elfoglalva. Erről még fotókat is készítettek, ezeken jól látszik, hogy az összesen sem túl sok férőhelyes parkolóban valóban nagy részt elfoglalva parkol egy busz. A kastély munkatársa egyébként maga is beszélt arról, hogy a szálloda azért csendes, mert a hotel vendégei reggelente érkeznek, vagy mennek el várost nézni. A helyi forrásunk szerint a gyerekükket óvodába hozó szülők ezért kínlódva lavíroznak az autóikkal.

Ráadásul a Hidegkúti útról a szállodához vezető Templom utcára egy kis hídon kell áthajtani, amelynek súlykorlátját a KRESZ tábla 3,5 tonnában szabja meg. A szállodához érkező buszok viszont simán áthajtanak rajta, holott a birtokunkban lévő fotókon látható járművek összsúlya akár 24 tonna is lehet. Vagyis akár veszélyes is lehet, hogy ráhajtanak a hídra, nem beszélve arról, hogy alapesetben bírságot kaphatnának a szabálytalan behajtásért az állami ingatlanban szobát foglaló turistajáratok.

"Szolgálat minden körülmények között"

A tavaly júniusi átadó ünnepségen Láng Zsolt II. kerületi polgármester beszédében azt fejtegette, hogy a Klebelsberg Kastélyra fordított beruházással „a kerületben élők több évtizedes vágya teljesült”, de amúgy is „a Fidesz-KDNP közössége tette a legtöbbet a fővárosért és a II. kerületért az elmúlt évtizedekben”.

A kerület fideszes vezetője köszöntőjét a Klebelsberg-i jelmondattal zárta, ami az egykor négyezer kötetes, ma teljesen üres könyvtárszoba falán állt: „toga et sago", azaz

"szolgálat minden körülmények között”.

Úgy tűnik, a kultuszminiszter híres jelmondata NER-specifikus újraértelmezésben valósul meg szállodaként/esküvői helyszínként futtatott egykori otthonában, 2018. Magyarországán.