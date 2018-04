Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend szerinti átalakítását próbálja meg elérni – véli Rajmon Balázs többek között a Hunvald-per egykori bírája, aki szerint eközben a bírósági rendszer minden szempontból elképesztően elmaradott.","shortLead":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend...","id":"20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54e1d-fc3a-4bba-99f9-39448ca3fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","timestamp":"2018. április. 16. 06:30","title":"Rajmon Balázs: A bírói vezetői kinevezések ma főleg lojalitás alapján dőlnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik kitűnőre: egy több tízezer érdeklődőt vonzó koncert résztvevői között sikerült azonosítania egy körözés alatt álló személyt, emberi beavatkozás nélkül.","shortLead":"Az arcfelismerést használó technológia nem egy területen mutatta már meg előnyeit. Most épp a kínaiaknál vizsgázik...","id":"20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97e64439-1fce-4a8a-868c-04f783238d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce999df7-e04e-43dc-acd3-681d8aa482e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_kina_arcfelismeres_rendorseg_korozott_bunozo_koncert_terfigyelo_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. április. 16. 10:33","title":"Nincs több bujkálás: 60 ezres tömegben is kiszúrt egy személyt a kínai rendőrök „csodafegyvere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául szolgáló, Sárfészek című regény írója, Hillary Jordan. Interjú.","shortLead":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául...","id":"201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56654f9-e636-4634-ab6d-a984598164b4","keywords":null,"link":"/kultura/201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","timestamp":"2018. április. 15. 20:00","title":"\"Csak úgy javíthatunk a rasszizmuson, ha kibeszéljük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg használhatatlanná tette a Gázai övezetből Izrael felé fúrt eddigi legmélyebb és leghosszabb alagutat. A járatot támadók becsempészésére használták volna. \r

","shortLead":"Az izraeli hadsereg használhatatlanná tette a Gázai övezetből Izrael felé fúrt eddigi legmélyebb és leghosszabb...","id":"20180415_Izrael_lerombolta_a_legnagyobb_gazai_titkos_alagutat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a15cbe3-bd2c-44e6-83e2-e50d0b8da524","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Izrael_lerombolta_a_legnagyobb_gazai_titkos_alagutat","timestamp":"2018. április. 15. 14:49","title":"Izrael lerombolta a legnagyobb gázai titkos alagutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","id":"20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5df2fb-32f1-4210-9639-20b78c8ebf8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","timestamp":"2018. április. 16. 14:29","title":"Mégis megy magyar film Cannes-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd78acb-dd53-4c53-9ef7-9f5dea8e707f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hvg.hu is beszámolt arról hogy nem volt egyszerű nyomdát találni, amely vállalta volna a szombaton megjelent szamizdat Magyar Nemzet elkészítését. Az egyik elutasító a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mediaworks nyomdája volt, ami bizonyos szempontból érthető. De a többi elutasító válasz már sokszempontból aggasztó.","shortLead":"A hvg.hu is beszámolt arról hogy nem volt egyszerű nyomdát találni, amely vállalta volna a szombaton megjelent...","id":"20180415_Elgondolkodtato_indokokkal_haritottak_el_a_nyomdak_a_szombati_szamizdat_Magyar_Nemzet_elkesziteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd78acb-dd53-4c53-9ef7-9f5dea8e707f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e221dbc5-5c5e-485c-b79f-084889d0941e","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Elgondolkodtato_indokokkal_haritottak_el_a_nyomdak_a_szombati_szamizdat_Magyar_Nemzet_elkesziteset","timestamp":"2018. április. 15. 18:38","title":"Elgondolkodtató indokokkal hárították el a nyomdák a szombati szamizdat Magyar Nemzet elkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","shortLead":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","id":"20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0ce893-ab66-47d8-bb30-90ff15337e23","keywords":null,"link":"/elet/20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","timestamp":"2018. április. 16. 14:02","title":"A férfi, akit farkasok neveltek fel, csalódott az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál pilótának ez a hatodik futamgyőzelme.","shortLead":"Az ausztrál pilótának ez a hatodik futamgyőzelme.","id":"20180415_Latvanyos_versenyen_nyert_Ricciardo_a_Forma1_kinai_nagydijan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d50465-8db8-42b5-a734-146163d8015a","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Latvanyos_versenyen_nyert_Ricciardo_a_Forma1_kinai_nagydijan","timestamp":"2018. április. 15. 10:11","title":"Látványos versenyen nyert Ricciardo a Forma-1 kínai nagydíján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]