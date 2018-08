Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen helyzetekre a járműbe épített rámpát, az illető „kiskirályként terpeszkedett a vezetőfülkében”. A BKK ugyan máshogy emlékszik a hétfő esti történetre, de az érintetteknek tanúja is van.","shortLead":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen...","id":"20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7b1f8-5190-4f60-a397-6ea7deabf455","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:15","title":"Nem szállt ki a buszsofőr kinyitni a rámpát, megvárta, amíg az utasok beemelik a mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","shortLead":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","id":"20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705678-d23b-4065-ad73-8ba36e9ec5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:56","title":"Lép a rendőrség: megszállja Kőbányát és Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","shortLead":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","id":"20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa4bba-fe16-4279-ad1a-bcca9ff5c438","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:55","title":"A fővárosi villamosvezetők 40 százaléka nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4522a99f-00dc-4153-bb41-6241c07533ab","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180831_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_11_Waskovics_Andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4522a99f-00dc-4153-bb41-6241c07533ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f4da19-2fc4-4996-b7d4-0e4f263a1695","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_11_Waskovics_Andrea","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:40","title":"Waskovics Andrea: Évekbe telt, mire mertem kérni egy szendvicset a büfében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9475d89b-087b-411e-b118-7d75d5b86e32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV csak egy szűkszavú közleményt adott ki, éppen csak a lényeget felejtették ki belőle.","shortLead":"A MÁV csak egy szűkszavú közleményt adott ki, éppen csak a lényeget felejtették ki belőle.","id":"20180831_Nem_sokon_mult_szembe_ment_egymassal_ket_vonat_Domsodnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9475d89b-087b-411e-b118-7d75d5b86e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0269191b-888b-4073-8e58-bf7de31e34ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Nem_sokon_mult_szembe_ment_egymassal_ket_vonat_Domsodnel","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:24","title":"Nem sokon múlt: szembement egymással két vonat Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d670cf-424b-4828-9b33-980af4c5b925","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több száz fős tömeg gyűlt össze péntek délelőtt a soul augusztus 16-án elhunyt királynője, Aretha Franklin búcsúztatására a detroiti Greater Grace templomnál, amelyet gospel muzsikával töltöttek meg odabent az énekesnő családtagjai és közeli barátai, mások mellett Chaka Khan, Ariana Grande, Faith Hill, Stevie Wonder és Bill Clinton volt amerikai elnök, aki egyike volt azoknak, akik beszédet is mondtak.","shortLead":"Több száz fős tömeg gyűlt össze péntek délelőtt a soul augusztus 16-án elhunyt királynője, Aretha Franklin...","id":"20180831_elbucsuztattak_aretha_franklint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d670cf-424b-4828-9b33-980af4c5b925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ee7042-bad5-45ac-9f6f-05f88cd744de","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_elbucsuztattak_aretha_franklint","timestamp":"2018. augusztus. 31. 22:20","title":"Elbúcsúztatták Aretha Franklint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Áder János felfüggesztette a mentelmi jogát.","shortLead":"Az ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Áder János felfüggesztette a mentelmi...","id":"20180830_mas_nevere_szolt_a_rokkantkartyaval_parkolt_egy_biro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91004951-d6b1-41d7-97ca-7577111b7687","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_mas_nevere_szolt_a_rokkantkartyaval_parkolt_egy_biro","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:36","title":"Lebukott egy bíró: más nevére szóló rokkantkártyával parkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]