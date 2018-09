Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8024ffb4-71f2-444f-b1d5-6ca6aa03f628","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy Tesla Roadster és egy Lada Samara megvásárlása között gondolkodik, annak itt egy mankóként szogláló kiváló ábra.","shortLead":"Ha valaki egy Tesla Roadster és egy Lada Samara megvásárlása között gondolkodik, annak itt egy mankóként szogláló...","id":"20180915_tesla_roadster_lada_samara_kep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8024ffb4-71f2-444f-b1d5-6ca6aa03f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f56721c-17f6-41fb-8562-b730574b1527","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_tesla_roadster_lada_samara_kep","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:31","title":"Íme a tökéletes kép, ami megmutatja, mi a különbség egy Tesla és egy Lada között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is több? Erről is szó lesz a szombaton kezdődő, Beszélgetések a jövőről című vitasorozatban. ","shortLead":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is...","id":"20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7979c-f9e2-4d92-859d-e31da647310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:12","title":"Szombattól lehet vitázni a jövőről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","shortLead":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","id":"20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65be0bc-b187-46b1-9ae1-606798d95ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:20","title":"Márki-Zay támogatói tüntetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312ce8a3-6a7d-41d5-a80a-1f70040c6081","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első három fordulóban nem volt eredményes, de máris mutatjuk két gólját a Juventus-Sassuolo meccsről.","shortLead":"Az első három fordulóban nem volt eredményes, de máris mutatjuk két gólját a Juventus-Sassuolo meccsről.","id":"20180916_Ronaldo_megkezdte_a_golgyartast_a_Serie_Aban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=312ce8a3-6a7d-41d5-a80a-1f70040c6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd843e2-2575-4969-955f-b3b9134b97ff","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Ronaldo_megkezdte_a_golgyartast_a_Serie_Aban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:35","title":"Ronaldo megkezdte a gólgyártást a Serie A-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03aad4e-143f-4647-8ea9-ff36762890ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országban a kutatás-fejlesztési területen foglalkoztatottak száma eléri a 6,2 milliót.","shortLead":"Az országban a kutatás-fejlesztési területen foglalkoztatottak száma eléri a 6,2 milliót.","id":"20180916_Elkepeszto_osszegeket_kolt_Kina_kutatasfejlesztesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03aad4e-143f-4647-8ea9-ff36762890ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb006421-44f5-4f06-97ed-d2f2c09b95ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Elkepeszto_osszegeket_kolt_Kina_kutatasfejlesztesre","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:54","title":"Elképesztő összegeket költ Kína kutatás-fejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","shortLead":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","id":"20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addf1d38-1927-48ee-8eb4-98f400f4af79","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:41","title":"A jövő héten még tart a nyár, de aztán...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e42fc1-2b3b-460e-93ab-26ff0d9957f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Időkép előrejelzése szerint alapvetően még mindig inkább nyáriasnak mondható a szeptember.","shortLead":"Az Időkép előrejelzése szerint alapvetően még mindig inkább nyáriasnak mondható a szeptember.","id":"20180915_Meg_mindig_nem_kell_bucsuznunk_a_nyartol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e42fc1-2b3b-460e-93ab-26ff0d9957f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f47be25-8bfe-4713-9048-5adaa28d7d68","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Meg_mindig_nem_kell_bucsuznunk_a_nyartol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:33","title":"Még mindig nem kell búcsúznunk a nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni a levelezéshez kapcsolódó dolgainkat. A Chrome böngészőhöz készített alkalmazás mostanra feleslegessé vált.","shortLead":"A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni...","id":"20180915_google_offline_gmail_hasznalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3109ca53-e2c5-4dcd-9c1c-55ef2451394d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_offline_gmail_hasznalat","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:03","title":"Lekapcsolják a Gmail Offline-t, mert már offline a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]