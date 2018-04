Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani – jelentette be Andrus Ansip biztos, az Európai Bizottság informatikáért felelős alelnöke.","shortLead":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani –...","id":"20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603c482-4bbb-4920-96c9-bdde0a1e52ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","timestamp":"2018. április. 26. 11:23","title":"Irtózatos pénzt költene Európa arra, hogy ne szakadjon le végzetesen Kínától és Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok ellenőrzése sem volt szabályos.","shortLead":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok...","id":"20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ab2b47-24eb-410b-9c18-01c3171ae3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","timestamp":"2018. április. 26. 12:20","title":"Súlyos szabálytalanságokat talált a Magyar Államkincstárnál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 25–35 éves korosztály gyermekvállalását ösztönözné kiemelten a kormány aszerint a hvg.hu birtokába jutott dokumentum szerint, amelyben 2018 utáni demográfiai terveit összegzi az erőforrás-minisztérium. 