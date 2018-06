Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","shortLead":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","id":"20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e5f224-6211-44c3-b964-ce1b4a9dfcde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","timestamp":"2018. június. 18. 13:22","title":"Akár távirányítós gigant-esernyőt is vásárolhatunk autónknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt jelenti, hogy pont így és ezt akarják. Vélemény.","shortLead":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt...","id":"20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88131e88-bb8a-479e-996f-64161a6db629","keywords":null,"link":"/velemeny/20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","timestamp":"2018. június. 18. 12:42","title":"Ceglédi: Miért lakoltat ki az MSZP végtaghiányos óvodásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétségbeesetten, ám igazi elképzelés és átütő erő nélkül rohamoztak a németek, miután a világbajnokság F-csoportjának nyitómeccsén hátrányba kerültek. De hiába, 1-0-ra kikaptak.","shortLead":"Kétségbeesetten, ám igazi elképzelés és átütő erő nélkül rohamoztak a németek, miután a világbajnokság F-csoportjának...","id":"20180617_A_vb_eddigi_legjobb_meccsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f80d1-366b-4659-80c8-e9420dd0e49d","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_vb_eddigi_legjobb_meccsen","timestamp":"2018. június. 17. 18:52","title":"A vb eddigi legjobb meccsén Mexikó legyőzte a világbajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f7a79c-4043-496b-9689-c271411e43d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran előfordul, hogy egyetlen MP3 fájlba sűrítenek több számot is. Az alábbi programmal pofonegyszerűen kinyerhetjük ezeket.","shortLead":"Gyakran előfordul, hogy egyetlen MP3 fájlba sűrítenek több számot is. Az alábbi programmal pofonegyszerűen kinyerhetjük...","id":"20180618_mp3directcut_mp3_fajlok_darabolasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f7a79c-4043-496b-9689-c271411e43d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28884596-3602-4222-9247-2d49d802fdad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_mp3directcut_mp3_fajlok_darabolasa","timestamp":"2018. június. 18. 20:03","title":"Ez a program végre megoldja a hosszú MP3 fájlok nagy problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba3eb04-af43-4a38-a4a1-a4a0bf5d35c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén az eddigiekhez képest a legtöbben, a hatóságok szerint mintegy 3,5 ezren, a szervezők szerint 5 ezren vettek részt.\r

","shortLead":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén...","id":"20180617_szelsoseges_ellentuntetoket_vettek_orizetbe_a_kijevi_pride_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba3eb04-af43-4a38-a4a1-a4a0bf5d35c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a18235d-0403-4b3a-bd24-1855a83e071f","keywords":null,"link":"/elet/20180617_szelsoseges_ellentuntetoket_vettek_orizetbe_a_kijevi_pride_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 14:45","title":"Szélsőséges ellentüntetőket vettek őrizetbe a kijevi Pride alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey szövetségi államban fekvő Trentonban. Újabb részletek derültek ki a támadásról. ","shortLead":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey...","id":"20180617_Szomszedok_kozotti_vita_fajulhatott_lovoldozesse_a_New_Jerseyi_fesztivalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d804330-0b6c-4cc2-9259-f354440089b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Szomszedok_kozotti_vita_fajulhatott_lovoldozesse_a_New_Jerseyi_fesztivalon","timestamp":"2018. június. 17. 19:05","title":"Szomszédok közötti vita fajulhatott lövöldözéssé a New Jersey-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22cadef-20e2-4570-851a-1f53ae042f1a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hihetetlen család 2 című animációs film 180 millió dolláros bevételt hozott első hétvégéjén az észak-amerikai mozikban, és ezzel minden idők rekordját megdöntötte a trükkfilmek kategóriájában.","shortLead":"A hihetetlen család 2 című animációs film 180 millió dolláros bevételt hozott első hétvégéjén az észak-amerikai...","id":"20180618_Nagyot_megy_A_hihetetlen_csalad_2_resze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22cadef-20e2-4570-851a-1f53ae042f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193be885-35b4-4321-bcf9-fc3e5016042e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Nagyot_megy_A_hihetetlen_csalad_2_resze","timestamp":"2018. június. 18. 12:19","title":"Nagyot megy A hihetetlen család 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d72a78-c509-496b-b969-335dfdd10352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az irodaházak építése, fejlesztése a jövőben is folytatódik.","shortLead":"Az irodaházak építése, fejlesztése a jövőben is folytatódik.","id":"20180618_Eladtak_a_TriGranitot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d72a78-c509-496b-b969-335dfdd10352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10fae76-542d-476e-9654-bea1921e65da","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Eladtak_a_TriGranitot","timestamp":"2018. június. 18. 14:21","title":"Eladták a TriGranitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]