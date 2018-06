Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e0c55fa-7a28-4bf9-a969-a86dd95a8031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utódot nemzenek erre a rút világra férjével, Andy Vajnával. ","shortLead":"Utódot nemzenek erre a rút világra férjével, Andy Vajnával. ","id":"20180618_Vajna_Timea_raszanta_magat_indul_a_babaprojekt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e0c55fa-7a28-4bf9-a969-a86dd95a8031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7b5890-6180-4b9f-9355-7ea9aa694f1f","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Vajna_Timea_raszanta_magat_indul_a_babaprojekt","timestamp":"2018. június. 18. 19:46","title":"Vajna Tímea rászánta magát: indul a babaprojekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol betűtengeréből. ","shortLead":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol...","id":"201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b179b9f-a5c8-440d-a251-73299f2fe12e","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","timestamp":"2018. június. 17. 20:00","title":"Narancsmagkiköphetnék, avagy helyesen beszél ön magyarul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan kapcsolnak be mindenkinél.","shortLead":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan...","id":"20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df9378e-654e-4c0d-a866-cebc853608b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","timestamp":"2018. június. 19. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Mostantól ingyen küldhet SMS-t a számítógépe böngészőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ázsiai, afrikai és közép-amerikai csapatok ellen játszanak Európa válogatottjai a labdarúgó-világbajnokság ötödik napján. A svédek nagy nehezen behúzták az elsőt, a belgák pedig a másodikat. A favoritok bővebb körébe sorolt csapat helyenként meggyőző is volt. Az angolok egyértelműen jobban voltak Tunéziánál, de csak a 91. percben sikerült győztes gólt szerezniük.","shortLead":"Ázsiai, afrikai és közép-amerikai csapatok ellen játszanak Európa válogatottjai a labdarúgó-világbajnokság ötödik...","id":"20180618_Europa_a_vilag_ellen_sikerul_meg_valakinek_a_meggyozo_kezdes_Percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebd94d1-4d22-44c2-b36d-7dc4bbfa30ff","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Europa_a_vilag_ellen_sikerul_meg_valakinek_a_meggyozo_kezdes_Percrol_percre","timestamp":"2018. június. 18. 19:06","title":"Az esélyesek győztek a világbajnokság hétfői meccsein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett cég szerint a frekvenciával kapcsolatos pert még nem zárták le jogerősen, így addig használhatják azt. \r

","shortLead":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett...","id":"20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d16c1-045e-4f0f-bba8-b8729f28d2dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","timestamp":"2018. június. 18. 15:24","title":"Engedély nélkül szól Andy Vajna rádiója a Balatonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","shortLead":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek...","id":"20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f493bed-8e89-467f-b39c-7229d9c7943d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 08:21","title":"Részegen ült a volánhoz, a ház kerítésében állt meg a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017d9d1-f388-4ed6-8d83-010ed9a56585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","id":"20180618_babakocsibol_lopott_penztarcat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8017d9d1-f388-4ed6-8d83-010ed9a56585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9621b668-d6bc-4b18-b762-d5fde4b141e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_babakocsibol_lopott_penztarcat","timestamp":"2018. június. 18. 12:23","title":"Babakocsiból lopott ez a férfi – ismeri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","shortLead":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","id":"20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5106e3-7958-4e7c-ac2f-4c325819cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","timestamp":"2018. június. 19. 08:50","title":"Tóth Bertalan reméli, hogy Mesterházy csak félrenyomta a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]