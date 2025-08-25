Elveszítette a kislányát az X-Faktorban feltűnt Csordás Ákos

Csordás Ákos a 2013-as X-Faktorban vált ismertté, később rendőrként és köztisztviselőként dolgozott. Az énekes nemrég édesapa lett, de a boldogságot beárnyékolta a kislánya elvesztése közvetlenül a születése után.

Erről Csordás Ákos sokáig hallgatott. Most a Blikknek mesélte el a megrázó történetet.

„Egy ilyen tragédián nem lehet túl lenni, csak együtt tud élni vele az ember. Elő-előbukkan a legváratlanabb helyzetekben. Amikor két babát vártunk, rengeteg ikres tartalmat néztünk, erre készültünk. Most szinte mindenhol ikres szülőket látok, ami azért nem könnyű” – mondta, és hozzátette: azért osztotta meg korábban a közösségi oldalán a kislányuk elvesztésének hírét, hogy minimalizálják a fájdalmas emlék felidézését.

„Egy hónappal ezelőtt a legboldogabb emberek voltunk a világon, mert megszülettek a csodálatos gyermekeink, Luca & Marcell. Ám a kislányunkat, Lucát az élet olyan megpróbáltatások elé állította, amelyekkel nem tudott megküzdeni. Január 24-én hajnalban itt hagyott bennünket, és már odafentről vigyáz ránk. A csodálatos, gyönyörű kislányunk emléke örökké a szívünkben él majd. A fájdalmat pedig a testvére, Marcell és a szerető családunk, a barátaink támogatása teszi majd elviselhetőbbé” – írta akkor az énekes.

Ákos azt is elárulta, hogy Marcellt igyekeznek úgy nevelni, hogy a lehető legkevesebb terhét érezze a tragédiának, hiszen nem szeretnék, ha a testvére elvesztése bármiféle traumaként nehezedne majd a kicsi lelkére. Az énekes életében továbbra is fontos szerepe van a zenének és a komáromi Magyar Lovas Színháznak, bár otthon nem sokat énekel. Jelenleg a nyolcadik kerületi polgármesteri hivatalban dolgozik köztisztviselőként.