A Direkt36 terjedelmes írása egy állítólag 2010-es történet felidézésével indul: a szerzők szerint ekkor Orbán Viktor akkori bizalmasa, Simicska Lajos, valamint üzlettársa, Nyerges Zsolt Moszkvába utazott, hogy a KGB egykori épületében tárgyaljanak. Ott ma a Szövetségi Biztonsági Szolgálat működik. A Direkt36 szerint a látogatás célja a kapcsolatfelvétel volt, mint fogalmaznak: "az oroszoknál az állami kötődésű üzletekben gyakran szerepet játszanak a titkosszolgálatok is, Simicskáéknak ezért kellett az FSZB tisztviselőjével tárgyalnia." A látogatást tényét se Simicska, se Nyerges nem erősítette meg.

Az írás a továbbiakban lépésről lépésre követi Putyin és Orbán találkozásait, és idéz magukat megnevezni nem kívánó forrásokat, akik leírják, milyenek voltak a megbeszélések, miként viselkedett Putyin és Orbán, és mi lett a tárgyalások következménye. Így jutnak el Paksig, vagy addig, hogy miért volt Orbánnak izgalmas és fontos e kapcsolat szorosabbá fűzése. A cikk több egyéb megállapítás között megjegyzi:

"Előfordult, hogy a miniszterelnök szűkebb körben nyíltan ki is mondta, hogy a magyar politikát kispályának tartja, mert abban rajta kívül csak inasok vannak, és ő az egyetlen mester. Volt, hogy kijelentette azt is, senki másnak nincs olyan távlati gondolkodása a politikában, mint neki, ezért nem is számít arra, hogy a közeljövőben le tudják győzni. Az egyik ilyen beszélgetés résztvevője szerint eközben egyértelművé tette azt is, hogy "amit izgalmasnak tart, az a Putyinnal, Angela Merkellel és az amerikai elnökkel zajló játszmákban való részvétel".

Orbán meg van győződve arról, hogy rendelkezik a megfelelő képességekkel és tudással ahhoz, hogy helyt álljon ebben a nagyhatalmi közegben. Mindenféle önirónia nélkül tesz időnként olyan megjegyzéseket, hogy ha más pályát választott volna, abban is elért volna a csúcsra. "Orbán egójában benne van az, hogy ő más. Azt gondolja, ha nem Magyarországra születik, akkor a világ vezetője lenne" - mondta egy forrás, aki többször beszélt vele az elmúlt pár évben."