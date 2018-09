Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","shortLead":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","id":"20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2b059-05a5-47be-9924-e8015450bdf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:17","title":"Rovarirtószer okozta a két brit nyaraló rejtélyes halálát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csökkenthető-e az iparűzési adó az alvállalkozókra hivatkozva? Ezt a kérdést tette fel egy olvasó az Adózónának.","shortLead":"Csökkenthető-e az iparűzési adó az alvállalkozókra hivatkozva? Ezt a kérdést tette fel egy olvasó az Adózónának.","id":"20180912_Igy_fizethet_kevesebb_adot_aki_alvallalkozoval_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ecbfff-1ef3-460d-aaef-7180cc93ebb6","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Igy_fizethet_kevesebb_adot_aki_alvallalkozoval_dolgozik","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:01","title":"Így fizethet kevesebb adót, aki alvállalkozóval dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4513b1-8179-4dae-ad6c-0f92d95e4b94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Tudjuk, kik ők, megtaláltuk őket” – jelentette be maga Putyin elnök.","shortLead":"„Tudjuk, kik ők, megtaláltuk őket” – jelentette be maga Putyin elnök.","id":"20180912_Moszkva_azt_allitja_azonositotta_a_Szkripalugy_ket_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e4513b1-8179-4dae-ad6c-0f92d95e4b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e0a16-2cbd-466a-a7b3-34b6e835ef77","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Moszkva_azt_allitja_azonositotta_a_Szkripalugy_ket_gyanusitottjat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:32","title":"Moszkva azonosította a Szkripal-ügy két gyanúsítottját, de állítja, nem bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a pártszövetség valóban ki akarná tenni a magyar kormánypártok szűrét, akkor majd ott is megvédik magukat, mint az Európai Parlamentben – magyarázta a külügyminiszter.","shortLead":"Ha a pártszövetség valóban ki akarná tenni a magyar kormánypártok szűrét, akkor majd ott is megvédik magukat, mint...","id":"20180912_szijjarto_peter_atv_egyenes_beszed_sargentini_jelentes_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3169f-5c42-4a4c-bacc-6eea964a102a","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_szijjarto_peter_atv_egyenes_beszed_sargentini_jelentes_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 12. 21:55","title":"Szijjártó a Néppártról: Miért ne maradnánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja közé.\r

","shortLead":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja...","id":"20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04abb58-0832-4227-90de-f5409347e0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:14","title":"Magyar film nyert Diák Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schöpflin György minden EP-képviselőnek levelet írt kedd délután, szerinte lehetetlen cáfolni azt, hogy a kormány antiszemitizmust terjeszt.","shortLead":"Schöpflin György minden EP-képviselőnek levelet írt kedd délután, szerinte lehetetlen cáfolni azt, hogy a kormány...","id":"20180911_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_holokauszt_tulelojekent_irt_levelet_a_Sargentinijelentesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e17f743-3cde-4106-aa05-3312c91929bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_holokauszt_tulelojekent_irt_levelet_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:45","title":"A Fidesz EP-képviselője a holokauszt túlélőjeként írt levelet a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapest turizmusa pörgött júliusban a külföldi vendégeknek köszönhetően, a Balatonhoz jóval kevesebben érkeztek, mint tavaly.","shortLead":"Budapest turizmusa pörgött júliusban a külföldi vendégeknek köszönhetően, a Balatonhoz jóval kevesebben érkeztek, mint...","id":"20180911_Iden_nem_lett_a_magyar_turistak_kedvence_a_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8994ace5-2fb4-401a-b3c4-8bb2a9f0f5b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Iden_nem_lett_a_magyar_turistak_kedvence_a_Balaton","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:16","title":"Idén nem lett a magyar turisták kedvence a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f28968-0e20-4d3e-aa77-774bd66d3328","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence, mostanra 2-es erősségűre enyhült az ötös skálán.\r

","shortLead":"Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence, mostanra 2-es erősségűre enyhült...","id":"20180913_nagyot_gyengult_de_meg_mindig_eletveszelyes_florence_hurrikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f28968-0e20-4d3e-aa77-774bd66d3328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a415ac-e456-4715-97f4-32f1e44baf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_nagyot_gyengult_de_meg_mindig_eletveszelyes_florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:04","title":"Nagyot gyengült, de még mindig életveszélyes Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]