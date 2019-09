Biztos, hogy segít a korrepetálás, ha nem megy a matek?

gazdaság

2019.09.23. 11:30 4 perc

A Paksi Atomerőmű Vállalatnál elkészítették az újabb két, egyenként 1000 megawattos blokk beruházási javaslatát és az ehhez szükséges környezeti hatás­vizsgálatot. Mint állítják, a két új blokk felépítésére feltétlenül szüksége van a magyar gazdaságnak, és a több mint 100 milliárd forintos beruházás eredményeként még akár a paksi vizek halgazdasága is nőhetne. Erről számolt be éppen 30 éve a HVG, a mostani paksi bővítés miatt is tanulságos cikkben.