Tajvanon láttuk az egészségügy jövőjét

A hozzáférés a magas színvonalú és hatékony egészségügyhöz Tajvanon nem csak a gazdagok kiváltsága. Mind az állami, mind a magánkórházak fogadják az általános, egyetemes egészségbiztosítási rendszerben biztosított betegeket, akiknek a szabad orvosválasztásért cserébe csak néhány dollárnyi vizitdíjat kell kifizetniük. Mélyebben tényleg csak akkor kell a zsebükbe nyúlniuk, ha speciális kezelést vagy elhelyezést igényelnek – például a magánintézmények VIP-részlegében.

Ahhoz, hogy a tajvaniak elégedettek az egészségüggyel, amelyet nemzetközi szinten is a legjobbak között tartanak számon, nagyban hozzájárul az innovatív módszerek és eszközök használata is. Az okoseszközöket, a mesterséges intelligenciát, a virtuális valóságot, a dolgok internetét (Internet of Things, IoT) nap mint nap használják a gyógyításban.