"Pablo Escobar megerőszakolt, majd elvitt abortuszra"

Könyvet írt Victoria Eugenia Henao, a világ egykor leghírhedtebb drogbárójának özvegye. Memoárjának magyarországi bemutatóját arra is felhasználta, hogy felvilágosító előadást tartson fiataloknak a kábítószerek ártalmairól. A hvg360-nak anyanyelvén, spanyolul adott interjúban pedig beszél arról is, hogy könyvét egyfajta bocsánatkérésnek is szánta azokért a bűnökért, amelyeket 1993-ban, Kolumbiában likvidált férje korábban elkövetett.