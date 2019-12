Az én hetem: Péterfy Gergely, 2019 szavai és egy végtelenül szomorú ötlet

Klímavészhelyzet (tulajdonképpen semmi meglepetés nincs az Oxford Angol Szótár szerkesztőinek döntésében, a téma „körülöttünk” van, és mind többen beszélnek is róla.) Egzisztenciális (A Dictionary.com a honlapján végzett keresések alapján dönt az év szaváról. Az „egzisztenciális” kifejezést különösen a Dorian hurrikán pusztítása után, az erdőtüzekkel kapcsolatban, a christchurch-i és az El Pasó-i lövöldözések után, de a politikai élettel és a popkultúrával kapcsolatban is sokan ütötték be a keresőbe. Sőt, a honlap vezető szerkesztője szerint a Toy Story 4. új szereplője, Forky, egy fehér műanyag villa miatt is sokan keresték ennek a szónak a jelentését. A filmben a használt evőeszköz megbarátkozik sorsával a szemétben, amíg az óvodás Bonnie kedves játéka nem lesz belőle. A szerkesztő szerint ez az átváltozás jól példa arra, hogy veszi valaki saját kezébe a sorsát. "Saját sorsunk irányítása lehetőséget ad rá, hogy az egzisztenciális fenyegetést egzisztenciális választássá változtassuk" - mondta.) They (A szó a Marriam-Webster szerkesztőinek választottja 2019 szavára. A többes szám harmadik személyű személyes névmás jelentése ugyanis idén úgy módosult, hogy egyes szám harmadik személyű névmásként olyanokra vonatkozik, akik sem férfiként, sem nőként nem határozzák meg magukat. A felhasználók 2019-ben 313 százalékkal többször ütötték be a kifejezést, mint egy évvel korábban.) Kipcsak (A Euronewsból tudtuk meg, mit tekint a tévéhálózat az év szavának különböző nemzeteknél, és hogy a magyaroknál speciel ezt látták annak. A kipcsak kifejezést Orbán Viktor dobta be a közbeszédbe, amikor a Türk Tanács VII. csúcstalálkozóján a kipcsakok nagy barátjaként emlegette Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnököt. Azzal folytatta, hogy az ülésen jelenlévők közül nem mindenki tudja, de Magyarországon vannak kipcsakok, sok magyarban van kipcsak vér, van önkormányzatuk és Nazarbajev a mindenkori elnöke a magyar kipcsak törzseknek is.) … (De mi az év szava Péterfy Gergely számára? Felkínáltuk a lehetőséget, hogy válasszon, és építse be a szövegbe. Ott kiderül.)