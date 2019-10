Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és Igazságosság párt, amely a négy évvel ezelőttinél 10%-kal magasabb, 61 %-os részvétel mellett még növelte is mandátumai számát: az előzetes számítás szerint 235 helyett 239 képviselője lesz a 460 fős képviselőházban. 37,6 %-ról 43,6%-ra nőtt a támogatottsága. A remélt minősített többségtől azonban továbbra is messze van.","shortLead":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és...","id":"20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebffcf-b725-4d3d-aa58-ea88a26d9828","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. október. 13. 21:53","title":"Kormányon marad a Jog és Igazságosság Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten fogják kezelni, mert a város 44 ezer lakójának szüksége van az őket megillető támogatásokra. ","shortLead":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten...","id":"20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc901495-fcc4-4107-afae-db2162c3b10c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","timestamp":"2019. október. 14. 00:31","title":"Márki-Zay: A hódmezővásárhelyieknek elegük lett a korrupcióból és a megfélemlítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0","c_author":"Szilágyi József","category":"itthon","description":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége az ellenzéknek.","shortLead":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége...","id":"20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44802d3-0a80-4163-8b4f-e730294b8bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. október. 14. 01:41","title":"Szombathelyen szoros versenyben, de legyőzte a Fideszt az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86920b59-7187-4d70-ac4f-c5652e706612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sulli halálának körülményeit vizsgálja a dél-koreai rendőrség.","shortLead":"Sulli halálának körülményeit vizsgálja a dél-koreai rendőrség.","id":"20191014_Holtan_talaltak_a_Kpop_25_eves_sztarjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86920b59-7187-4d70-ac4f-c5652e706612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bfe0e9-21e1-43b8-b708-7671a6355068","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Holtan_talaltak_a_Kpop_25_eves_sztarjat","timestamp":"2019. október. 14. 12:24","title":"Holtan találták a K-pop 25 éves sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ca887-809b-4171-9e5d-2afc7d1386e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kreatív apuka és a fia letöltött egy autót az internetről.","shortLead":"Egy kreatív apuka és a fia letöltött egy autót az internetről.","id":"20191014_Video_Mozgasban_a_3Dvel_nyomtatott_Lamborghini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ca887-809b-4171-9e5d-2afc7d1386e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5934df03-e7a6-4592-a6d1-aa9a76f25cf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Video_Mozgasban_a_3Dvel_nyomtatott_Lamborghini","timestamp":"2019. október. 14. 09:02","title":"Videó: Mozgásban a 3D-printerrel nyomtatott Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd57c76-cb0c-4cee-9636-4e3b8d5cd392","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 novemberi frissítőcsomagja a szokásostól eltérően már újraindítás nélkül kúszik majd fel a számítógépekre. Úgy tűnik, vége a rémálomszerű Windows-frissítések korának.","shortLead":"A Windows 10 novemberi frissítőcsomagja a szokásostól eltérően már újraindítás nélkül kúszik majd fel a számítógépekre...","id":"20191014_microsoft_windows_10_frissites_november_2019_update","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdd57c76-cb0c-4cee-9636-4e3b8d5cd392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860a5dc7-b30a-4774-80ea-eb5c8fbef2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_microsoft_windows_10_frissites_november_2019_update","timestamp":"2019. október. 14. 10:03","title":"Imádni fogja, amikor megkapja a következő Windows-frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez több mint 127 milliárd forint. A miniszterelnök szerint szoros együttműködésünk lehet Azerbajdzsánnal és Törökországgal.","shortLead":"Ez több mint 127 milliárd forint. A miniszterelnök szerint szoros együttműködésünk lehet Azerbajdzsánnal és...","id":"20191015_orban_viktor_azerbajdzsan_turk_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64aca86-b32f-43b8-93e1-bcadae846c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_orban_viktor_azerbajdzsan_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 15. 13:55","title":"A magyar Eximbank 382 millió eurós hitelkeretet ad a Türk Tanács tagállamainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075c5d7e-3bdd-49ff-94f9-fe2a8e7f60f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"60 százalékot kapott Tát Margit, mielőtt a vádlottak padjára ül.","shortLead":"60 százalékot kapott Tát Margit, mielőtt a vádlottak padjára ül.","id":"20191014_Folenyesen_nyert_a_koltsegvetesi_csalassal_vadolt_fideszes_polgarmester_Mehkereken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=075c5d7e-3bdd-49ff-94f9-fe2a8e7f60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978e6ebf-59f6-441c-b383-a2dc3ae9ec86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_Folenyesen_nyert_a_koltsegvetesi_csalassal_vadolt_fideszes_polgarmester_Mehkereken","timestamp":"2019. október. 14. 05:47","title":"Fölényesen nyert a költségvetési csalással vádolt fideszes polgármester Méhkeréken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]