Godot már itt van - gyár helyére álmodott művészeti intézetet Sáfár Zoltán

HVG: Úgy tudni, rendőrnek készült, miért nem nyomozó lett végül?

Sáfár Zoltán: Az „úttörőrendőrségre” gondol? Szereztünk egy fotót a sarki fotós műterméből, és elképesztő történetet kreálva „nyomoztunk”, rengeteg csokit gyűjtve a környező házakban. Ötletekben soha nem volt hiány nálam, mindig én találtam ki a balhékat, a középiskolában is. Most is az ötlet, az elindítása érdekel. Ha valami három év után nem megy nélkülem, akkor azt úgyis megette a fene.

HVG: Nagyon magabiztos, nem ciki, hogy nem szerzett diplomát?

S.Z.: Ma már nem, de a feleségemnek van kettő, így mindegyikünkre jut egy a családban. Magamtól tanultam meg mindent, a kilencvenes években weblapok és kiadványok szerkesztéséből éltem, mert sem a galéria, sem a kávéház nem termelte ki a megélhetésemet.