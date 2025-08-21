Mészáros Lőrinc hároméves unokájáé a Hatvanpuszta melletti földút, állítja Hadházy Ákos

A földút – ahonnan a legjobb kilátás nyílik a hatvanpusztai birtokra – 2021-ig állami tulajdonban volt, onnan szerezte meg ifjabb Mészáros Lőrinc, most pedig már a család egy ifjú tagjának nevén van.

Meglepő részletre bukkant Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője, amikor lekérte a Hatvanpuszta melletti földút tulajdoni lapját. A politikus Facebook-posztja szerint a földút – amelyről jó kilátás nyílik a hivatalosan Orbán Viktor apjának nevén lévő birtokra – magántulajdonban van: Mészáros Lőrinc 100 százalékos tulajdonában – csakhogy nem a gázszerelőből lett csúcsoligarcha Mészáros Lőrincében, hanem a vele azonos nevű, most három éves unokájáéban.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy az út 2021-ig volt az államé, akkor került ifjabb Mészáros Lőrinc – a legismertebb Mészáros fiának – tulajdonába. Ezután tavaly ősszel jött újabb változás, akkor jegyezték be a legifjabb, akkor még csak kétéves Mészáros Lőrincet tulajdonosnak.

Hadházy azt is hozzátette: amikor nemrég Hatvanpusztánál tartott demonstrációt, az utat elkordonozták előle, pedig ott eddig soha nem jelezték, hogy magánútról volna szó.

A független országgyűlési képviselő Orbán Viktor apjától szerette volna megtudni, hogy műemlék-e a majorságon található épület. Egy biztonsági őr nekihajtott a kocsijának, de az ő autója borult fel. Az esethez rendőrt hívtak.

