Mészáros Lőrinc hároméves unokájáé a Hatvanpuszta melletti földút, állítja Hadházy Ákos

Meglepő részletre bukkant Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője, amikor lekérte a Hatvanpuszta melletti földút tulajdoni lapját. A politikus Facebook-posztja szerint a földút – amelyről jó kilátás nyílik a hivatalosan Orbán Viktor apjának nevén lévő birtokra – magántulajdonban van: Mészáros Lőrinc 100 százalékos tulajdonában – csakhogy nem a gázszerelőből lett csúcsoligarcha Mészáros Lőrincében, hanem a vele azonos nevű, most három éves unokájáéban.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy az út 2021-ig volt az államé, akkor került ifjabb Mészáros Lőrinc – a legismertebb Mészáros fiának – tulajdonába. Ezután tavaly ősszel jött újabb változás, akkor jegyezték be a legifjabb, akkor még csak kétéves Mészáros Lőrincet tulajdonosnak.

Hadházy azt is hozzátette: amikor nemrég Hatvanpusztánál tartott demonstrációt, az utat elkordonozták előle, pedig ott eddig soha nem jelezték, hogy magánútról volna szó.