Amerikai üzemet ért támadás Munkácson, Zelenszkij szerint ez választ követel

Amerikai tulajdonú vállalat üzemét érte légi csapás Munkácson – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán. Korábban a helyi média arról számolt be, hogy a Flex ottani gyárát találta el az orosz légierő.

Zelenszkij azt írta, több robotrepülőgéppel vették célba az üzemet, ahol olyan mindennapi használati eszközöket gyártottak, mint a kávéfőzők. „És mégis az oroszok célpontja lett. Ez nagyon árulkodó” – tette hozzá.

Légi csapás érte Munkácsot, tucatnyian megsebesültek Egy üzemet ért találat. A városvezetés azt kérte a lakosoktól, hogy maradjanak otthon.

Arról is beszámolt, hogy a jelenlegi információk szerint 15 ember sebesült meg, a gyár területén pedig továbbra dolgoznak a tűzoltók.

És az oroszok úgy vitték véghez ezt a támadást, mintha semmi se változott volna, mintha nem történnének globális erőfeszítések a háború megállítására. Mindez választ követel. Még mindig nincs jele annak, hogy Moszkva valóban érdemi tárgylásokba szándékozna kezdeni a háború lezárása érdekében. Nyomásra van szükség. Erős szankciókra, erős vámokra. Köszönöm mindenkinek, aki segít

– írta.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha is reagált a történtekre. Úgy fogalmazott: az oroszok több száz drónnal és rakétával a civil és az energetikai infrastruktúrát támadták, és az utóbbiak közül az egyik egy elektronikai eszközöket gyártó jelentős amerikai vállalat létesítményét találta el, súlyos károkat okozva.

Nem ez az első orosz támadás amerikai cégek ellen Ukrajnában, korábban többek között a Boeing kijevi irodáját érte találat – idézte fel a tárcavezető. „Nincs ebben semmilyen katonai logika vagy szükségszerűség – puszta terror az emberek, a vállalkozások és a normális élet ellen az országunkban” – írta.

A Munkácson történtek nyomán Rácz András Oroszország-szakértő azt írta: „itt az illúzió vége, hogy Kárpátalját ne érintené a háború”. Szerinte a közeli jövőben újabb hasonló támadásokra lehet számítani, és arra is felhívta a figyelmet, hogy az oroszok „Kárpátalja légterét arra is használják, hogy itt átrepülve délről támadják a lvivi körzet katonai és ipari célpontjait”.

Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök is, aki közösségi oldalán előbb azt írta, mély együttérzését fejezi ki „a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek”, később azonban módosította a bejegyzését, amelyből így eltűnt az „orosz” szó.

Nyitókép: Tűz Munkácson az orosz támadás után. Forrás: Facebook/Myroslav Biletsky