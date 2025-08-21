Megkérdezték a tűzijáték „áruló Péterről” szóló részét megíró írót, kire gondolt

Ahogy arról beszámoltunk, az Európa legnagyobbjaként hirdetett, 3,6 milliárd forintból megtartott augusztus 20-i tűzijátékot kísérő narrációba idén némi aktuálpolitikát is bele lehetett hallani. A narráció egy része az Istvánt a trónon követő Orseolo Péterről szólt. Elhangzott benne, hogy első királyunk halála után belviszály alakult ki, a trónjára pedig a „dölyfös és felfuvalkodott” Pétert ültették, akinek a „tanácsait idegenek súgták”, aki felajánlotta az országot egy nyugati hatalomnak, és aki miatt „a béke megbomlott”. A narráció az első megnevezés után már nem Orseolo Péterként, csak Péterként, „az áruló Péterként” hivatkozik a történelmi alakra.

A szervezők már korábban közölték: a felolvasott történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig Seres Anikó készítette.

Mivel sokan úgy vélik, a narráció szándékosan utalt Magyar Péterre, a Blikk megkereste a szerzőt, Ugron Zsolnát, aki bátran közölte:

nem nyilatkozhat a produkcióról.

Ugron Zsolna kolozsvári születésű író, aki olyan művekről ismert, mint az Úrilányok Erdélyben, az Erdélyi menyegző, A nádor asszonyai vagy a Hollóasszony. Ugron egyik könyvét Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó mutatta be. Ahogy azt megírtuk, Ugron Zsolna neve megjelenik a kegyelmi botrányban érintett K. Endre, a bicskei gyermekotthon kegyelmet kapott volt igazgatóhelyetteséről szóló cikkekben is: K. Endre édesanyja a székelyföldi Zabolához kötődik, több filmben szerepelt a szintén ott élő Mikes Katalin grófnővel. Utóbbi menye Ugron Zsolna írónő.