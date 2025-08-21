Kommunikáció, értékrend és alkalmazkodási nehézség – mi okozza a legnagyobb munkahelyi feszültséget a különböző generációk között?

Természetes, hogy egy munkahelyen több nemzedék tagjai dolgoznak egymás mellett és együtt – az elmúlt szűk évszázad gyors technológiai, társadalmi és munkaerőpiaci változásai után ez manapság is elkerülhetetlen feszültségeket és lehetőségeket hordoz.

Egyáltalán nem szokatlan már, hogy az idősebb magyar korosztályhoz tartozó Ratkó-gyerek (az angol terminológiában: baby boomer) vezeti a megbeszélést, miközben egy fiatal, Z generációs kolléga élőben tweeteli a legfontosabb pillanatokat. A gyártósortól a vállalati központig különböző korszakokban született emberek dolgoznak egymás mellett, a munkahelyeken keverednek a baby boomerek (az 1946–1964 között születettek), az X generáció (1965–1980), a millenniumi vagy Y generáció (1981–1996), valamint a Z generáció (1997–2012) tagjai.

A munkahelyi generációs sokszínűség hívei szerint a legfontosabb előny a különféle nézőpontok jelenléte. Az idősebbek, a Ratkó-gyerekek és -unokák gyakran mély szakmai tudással és az iparági trendek időben kiterjedt megértésével vannak felvértezve. Ismerik a hosszú távú folyamatokat – hogyan változnak a piaci ciklusok, hogyan épülnek ki a gazdasági kapcsolatok, miként mentheti meg egy-egy jól bevált folyamat alkalmazása a cégeket a költséges hibáktól.

Eközben a fiatalabbak, a millenniumi és Z generációs munkavállalók folyékonyan beszélik a digitális korszak nyelvét, mivel már abban nevelkedtek. Ideális esetben jól használják a felhőalapú együttműködési eszközöket, értik a közösségimédia-marketing és az új technológiák gyors bevezetésének csínját-bínját.