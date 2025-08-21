Török Gábor Sulyok Tamásról: Digitális analfabétizmus is létezhet

Az államfő ugyanis kihúzta a Munkács városát ért „orosz rakétatámadásról” szóló bejegyzéséből az „orosz” szót, így abban már az áll: „Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok”.
Sulyok Tamás Facebook-posztja megváltozott, kikerült belőle az orosz szó
Sulyok Tamás Facebook-oldala
A HVG megkereste a Sándor-palotát, hogy megtudjuk, miért változtatta meg Sulyok Tamás a bejegyzést, és hogy az államfő szerint akkor kik lőtték ki a rakétát a magyarok által is lakott városra – ha válasz érkezik, beszámolunk róla.
Sulyok Tamás a bejegyzésben egyébként arról is írt, hogy „az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke”. Bízik abban, hogy „a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére”.
A magyar kormányfő bojkottálja, hogy Ukrajna megkezdhesse a felvételi tárgyalásokat az EU-val, ám most éppen szövetségese, az amerikai elnök szólítja fel, hogy adja fel a vétót, ami meglehetősen váratlan.