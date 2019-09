Még a liftek is meghackelhetők, így le lehet hallgatni a beszélgetéseket

Valaki bennragadt a liftben, kétségbeesetten megnyomja a vészjelző gombját – és a vonal túlsó végén pizza-házhozszállítás jelentkezik. Elképzelni is rossz, mint ahogyan azt is, hogy a felvonóügyelet fogadja ugyan a hívást, de egészen másik lifthez küldi a szerelőt. Pedig mindez nagyon is előfordulhat; ahogyan szinte minden, amiben áramkörök működnek, úgy a liftek vészjelző rendszere is meghackelhető. Ennek ismertetésével keltett feltűnést nemrég az amerikai Defcon hackerkonferencián Will Caruana biztonsági szakértő.