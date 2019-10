Temető a víz alatt: így még biztos nem gondolt a zátonyokra

A barátok meg is maradtak volna jámbor környezetvédőnek, ha Don apósa 1998-ban nem sóhajtja el magát egy családi ebéden, hogy halála után milyen szívesen nyugodna egy ilyen betonzátonyban, és lenne részese új életek és életformák születésének. Különös módon pár hónappal később valóban elhunyt, szavait nem feledő veje pedig néhány engedély megszerzését követően be is keverte apósa hamvait egy friss betontömbbe. Így született meg az Eternal Reefs (Örökkévaló zátonyok) nevű temetkezési cég. Mivel a technológia adott volt, már csak a marketingre kellett költeniük, no meg a temetkezési szertartás körülményeit megszervezniük.